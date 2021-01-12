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南港最大都更案啟動 打造台北東區門戶優質新地標

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
圖為南港調車場當年的運作狀況。報系資料照
圖為南港調車場當年的運作狀況。報系資料照

台北市南港調車場都市更新案今（12）日舉行連續壁開工動土典禮，南港調車場南側緊臨市民大道，位於松山車站通往三鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，並鄰近於捷運松山站與捷運昆陽站之間，交通便捷，地塊完整呈現長方型，占地面積約1.64萬坪。　　

此為台鐵局為活化經管鐵路南港調車場土地資產，結盟由國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅共同投資成立的南港國際一、二股份有限公司，一起推動的都市更新案整合產業複合優勢，共同開發總樓地板面積約16萬坪的多用途使用新園區，工程總投資金額將高達新台幣300多億元，都市更新完成後的總價值約1000億元。

全案在交通部TOD發展之政策指導及台北市政府都市計畫的協助之下，先行推動連續壁工程，算是全案工程的正式啓動，未來若都市更新相關程序都能準時達成，全案預計2026年完工，將可結合鄰近台北流行音樂中心、生技中心、車站轉運中心、軟體中心及會展中心，吸引新興產業進駐、增加消費與就業機會，創造出新的都市景觀與地標意象。

園區整體規劃有台鐵總部大樓、台北市政府公益設施、2.7萬坪商場、500多戶住宅、4棟辦公大樓、飯店、影城…等多元複合機能，作為台北東區門戶計畫中，最為接近信義區的大型都市更新案，未來能夠將台北市信義區良好的各項發展，延伸進入南港區域，促進地方的繁榮及發展，除了導入大型商業外，未來新的辦公樓也將帶動台北市辦公商圈的移動。

而在環境上園區提供超過6,600坪的公共開放空間供大眾休憩生活使用，包含1樓綠化廣場及5樓綠意休閒平台，締造優質的生活環境，提昇民眾的生活品質，創造出高寧適性的優質活動空間，讓建築在各處皆有綠意，成為大眾新生活樞紐。

都市更新 國泰人壽

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