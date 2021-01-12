電動代步車龍頭攜手煞車器商 成立中北部代理據點

自遊實股份有限公司(FreeRider電動代步車)於12月27日正式於留成實業有限公司(桃園市龜山區茶專路12-1號)成立中、北區總代理服務據點，服務範圍包括台中、苗栗、新竹、桃園、台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東，正式遍佈中、北區各縣市。

自遊實股份有限公司(FreeRider電動代步車)品牌揚名國際已有26年之久，設計精巧、攜帶輕便、行銷全世界26年期間;已獲得日本(JIS)、德國(TUV)、美國(FDA)、歐洲(CE)、ISO13485…等。台灣因為進入高齡化社會，年長者行動不便時，會選擇留在家中，不願或無法出門，但近年研究指出人少了互動，身體活動或運動，大腦便會開始退化。電動代步車日漸成為重要的工具，協助長者維持大腦功能。

自遊實股份有限公司(FreeRider電動代步車)董事長王子儀致詞時表示成立26年，負責生產電動代步車及電動輪椅，留成是很重要的合作夥伴，他們製作的智能煞車器，是電動代步車中非常重要的零組件。

留成實業董事長李元隆表示「有很多廠牌的車子都是我們做了煞車器，結識了自遊實，因為長期合作，獲得自遊實對品牌產品的認可，便有機會取得代理權。」

「FreeRider品牌能在西歐市場打響名號、並且穩定成長成為員工超過百名的國際知名品牌，就是代步車高品質的最好見證和代言」成功大學醫學院細胞生物暨解剖學研究所郭余民教授表示。