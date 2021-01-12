榮剛去年12月營收5.87億元 營運將逐步回溫

榮剛（5009）2020年12月份自結合併營收為5.87億元，較11月成長11.35%，較前年同期減少29.49%，累計1-12月自結合併營收76.44億元。

榮剛表示，儘管去年因為新冠肺炎疫情影響到營運表現，但受惠於終端應用市場包括汽機車產業、機械加工製造業需求回溫，鋼鐵市場景氣復甦動能轉強，帶動不鏽鋼及工模具鋼產品接單順暢，價量齊揚，出貨動能持續增強；再加上能源用鋼品需求平穩，油氣和能源發電用鋼品訂單亦有所挹注，去年12月營收較前一月成長11.35%，且營收連續2個月呈現增長，代表最壞的情況應已經過去，目前接單狀況穩健，預期今年營運可望逐步回升。

榮剛表示，在鋼市景氣回溫的同時，生產時使用的鎳、鉻、鉬、釩等合金原料價格也跟著上漲，為反應成本提高公司已經從去年12月中旬開始調漲產品報價。而近期海運費用攀升、新台幣匯率走強，以及鐵礦砂、廢鋼等國際原料價格的持續上漲，公司將會密切觀察對產業與營運的影響，以隨時因應調整。而今年營運重點將會繼續強化海內外重點市場的經營，並持續擴大工模具鋼的市占率，有信心今年的營運表現會優於去年。