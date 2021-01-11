奧斯卡最佳幻術師領軍 麗寶超視覺魔術秀16日奇幻登場

麗寶集團宣布，由魔術界奧斯卡最佳幻術師領軍，帶領曾參與過太陽馬戲團表演者與眾多國內外頂尖舞者，並結合國際級大師魔術道具所打造的「超視覺魔術秀」，本月16日起將在台中月眉麗寶度假區奇幻登場。

麗寶樂園度假區標榜，這是一場結合幻術影像、音樂戲劇、舞蹈特技，充滿感官衝擊的大型跨界超視覺魔術秀，

超視覺魔術秀以太空旅行為主題，觀眾以VIP乘客角度欣賞並感受各種星球的景緻，透過影像與服裝呈現科幻的整體風格，搭配畫龍點睛的音樂編曲，讓觀眾沉浸在表演與劇情當中。

而幻術就在不知不覺中出現，這正是世界唯一大型跨界魔術劇場的魅力，其中更吸睛的，則是多座由國際級大師打造、全球少見的特殊大型魔術道具，甚至連跑車都能憑空出現舞台中。

負責編導「超視覺魔術秀」的魔浪超劇場團長劉季陵，可說是跨界製作人，曾以新詩獲得聯合文學獎，電影原聲帶的作曲與製作更奪下金曲獎。

由於他對魔術始終懷有興趣，創立魔浪超劇場，展開了故事、音樂舞蹈及大型幻術的劇場表演，並獲得國際魔術界最高榮譽獎項、被譽為「魔術界奧斯卡」的梅林獎最佳幻術師獎項肯定。

劉季陵表示，有別於單一魔術師為主的魔術秀，魔術劇場需結合多個面向，能看到更完整的劇場編制，劇情的發想是源於全球受疫情影響，人類活動越關越小，更產生報復性旅遊、報復性消費的現況。

「所以我們也展開報復性想像，幻想人類搭上太空艦進行星球旅行，放眼更大的世界去看待整個宇宙。」劉季陵說。

超視覺魔術秀表演時間為平日13:30，假日11:30、15:00，在麗寶樂園世界劇場演出，為打造安心的旅遊環境，凡進入麗寶樂園的遊客都需配合實聯制，並務必戴口罩，進入劇場則需配合量額溫、噴酒精。

除了大型表演外，於麗寶樂園度假區的福容大飯店、麗寶Outlet Mall、麗寶國際賽車場，都將擺放大師打造的魔術道具供遊客拍照，更有精彩特技秀，讓遊客可以近距離欣賞，並感受趣味的互動體驗。