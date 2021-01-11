統一超去年營收2584.5億元 年增1% 仍創歷史同期新高

統一（1216）11日公布去年(2020)12月營收341.5億元，年增3.4%，創歷史同期新高；而去年全年營收4,472.9億元，年減0.1%。

統一持股45.4%的統一超，為統一旗下金雞母。統一超去年12月營收227.5億元，年增2.3%；全年營收為2,584.5億元，年增1%，雖成長幅度不高，仍雙創歷史同期新高。

統一超表示，全年營收年增1%，主要是台灣7-ELEVEN店數增加，去年店數突破6,000店，和去年同期5,655家相比，新增超過345家以上；另外，OPEN POINT會員也逾1,200萬名，同時推出行動隨時取、上線「賣貨便國民經濟生活圈」、i預購等數位服務，都是營收動能之一。

綜觀去年12月，「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」、無人店「X-STORE 4」複合「OPEN！家族 X 三麗鷗家族」店型陸續開幕，帶動單店效益，也帶動肖像商機，更衝高X-STORE系列業績與來客數快速成長1倍。

OPEN POINT會員生態圈擴大與14個通路串聯，並推出i預購創新數位消費體驗，有效提升12月會員貢獻營收已達近50%；與晶華酒店合作開發五星級鮮食，推升7-ELEVEN業績成長。轉投資事業如統一速達、博客來、統一生活（康是美）、統一百華等受惠年底節慶採買需求，營運表現亮眼。

OPEN POINT的O2O購物平台「行動隨時取」，為跨品牌的數位會員服務，雙12活動3天熱銷580萬杯CITY系列飲品、歲末年終首度推出阜杭豆漿聯名經典飯糰單日銷近8,000份。架構全新「i預購」數位消費體驗，線上線下整合以虛擬貨架創造延伸商機，針對會員需求推出每日價格爆殺商品吸客，12月助攻預購業績成長近一成。

7-ELEVEN鮮食在去年12月整體業績成長近一成，阜杭豆漿飯糰帶動米飯類商品成長一成，自有品牌「御料小館」推出個人化杯裝冷凍食品，不到一個月銷量達15萬杯以上。商品部分，年底氣候驟降、暖商機發酵，暖暖包銷售倍數成長，秋冬防疫需求推出多款節慶限定、肖像合作的特殊花色口罩，帶動便利用品類別業績成長近八成。