快訊

鍾沛君自曝長輩不贊成公布病情 兩原因讓她坦然說明

統一超去年營收2584.5億元 年增1% 仍創歷史同期新高

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
7-ELEVEN無人店X-STORE4外觀。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN無人店X-STORE4外觀。7-ELEVEN／提供

統一（1216）11日公布去年(2020)12月營收341.5億元，年增3.4%，創歷史同期新高；而去年全年營收4,472.9億元，年減0.1%。

統一持股45.4%的統一超，為統一旗下金雞母。統一超去年12月營收227.5億元，年增2.3%；全年營收為2,584.5億元，年增1%，雖成長幅度不高，仍雙創歷史同期新高。

統一超表示，全年營收年增1%，主要是台灣7-ELEVEN店數增加，去年店數突破6,000店，和去年同期5,655家相比，新增超過345家以上；另外，OPEN POINT會員也逾1,200萬名，同時推出行動隨時取、上線「賣貨便國民經濟生活圈」、i預購等數位服務，都是營收動能之一。

綜觀去年12月，「卡娜赫拉的小動物聯名3號店」、無人店「X-STORE 4」複合「OPEN！家族 X 三麗鷗家族」店型陸續開幕，帶動單店效益，也帶動肖像商機，更衝高X-STORE系列業績與來客數快速成長1倍。

OPEN POINT會員生態圈擴大與14個通路串聯，並推出i預購創新數位消費體驗，有效提升12月會員貢獻營收已達近50%；與晶華酒店合作開發五星級鮮食，推升7-ELEVEN業績成長。轉投資事業如統一速達、博客來、統一生活（康是美）、統一百華等受惠年底節慶採買需求，營運表現亮眼。

OPEN POINT的O2O購物平台「行動隨時取」，為跨品牌的數位會員服務，雙12活動3天熱銷580萬杯CITY系列飲品、歲末年終首度推出阜杭豆漿聯名經典飯糰單日銷近8,000份。架構全新「i預購」數位消費體驗，線上線下整合以虛擬貨架創造延伸商機，針對會員需求推出每日價格爆殺商品吸客，12月助攻預購業績成長近一成。

7-ELEVEN鮮食在去年12月整體業績成長近一成，阜杭豆漿飯糰帶動米飯類商品成長一成，自有品牌「御料小館」推出個人化杯裝冷凍食品，不到一個月銷量達15萬杯以上。商品部分，年底氣候驟降、暖商機發酵，暖暖包銷售倍數成長，秋冬防疫需求推出多款節慶限定、肖像合作的特殊花色口罩，帶動便利用品類別業績成長近八成。

營收

延伸閱讀

不用再集點 買桂格養氣人蔘送健康家電

統一搶攻烘焙商機 推奢華瑞士巧克力吐司

攸關消費者對獎權益…智販機開發票 一國兩制

2020台中絕美聖誕樹特搜！ 「七大主題聖誕樹」陪你感受浪漫氛圍

相關新聞

巨大去年營收首破700億元 創歷史新高

自行車大廠巨大今天公布去年12月營收新台幣57.52億元，較前年同期成長19.64%，去年全年營收首度跨越700億元大關...

疫情拖累 寶成去年合併營收年減2成

製鞋大廠寶成工業今天公布去年12月自結合併營收新台幣235.19億元，較前年同期減少9.2%。受疫情影響，去年全年自結合...

中鋼呼籲同業勿哄抬鋼價 營造共存共榮鋼市

近日有鋼鐵業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之事，中鋼（2002）說，這作法將使市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體產...

不畏疫情干擾 蘭花屏東隊封櫃銷美

屏東縣政府今（11）日在潮州永宏蘭業舉辦蘭花外銷美國封櫃記者會，現場展示一只40尺貨櫃，裝載約3萬3152株、總重近8公...

手搖飲業揮別疫情陰霾 拚今年重回成長

對手搖飲股來說，2020年是挑戰的一年，六角、雅茗-KY、聯發國際去年營收分別約有17%、28%、35%的年減幅度，但已...

歲末年終找個工作好過年 高雄加工區14日辦現場徵才

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心為服務民眾求職、換職需要，將於1月14日上午9時30分至11時在高雄分處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。