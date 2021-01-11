汽機車市場太旺 三陽表現驚人
台灣汽機車市場去年雙雙創下多年新高，帶動多家汽車業者營收成長，三陽工業（2206）更因汽機車都豐收，去年(2020)12月營收41.9億元，年增55%，全年408億元、年增21.5%，全年營收創下歷史新高，首次站上400億元大關。
三陽工業在2020汽車類股中表現最突出，第3季起單月營收的年增率都超過三成，進入第4季年增率甚至達到五成，成長幅度相當驚人。12月營收更進一步拉高，僅次於2016年12月的42.8億元（當年軍車入帳），主因為12月國內機車銷售年成長超過一倍（4萬5585台），再加上四輪在Venue熱賣下，帶動營收大增。機車銷售也是挹注三陽2020營收成長的重要關鍵，三陽機車全年銷售30萬台、市占率29%，市占拉高近8個百分點，表現突出。
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