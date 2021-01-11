智慧家電廠禾聯碩去年營收首破60億大關 創歷年新高
智慧家電廠禾聯碩（5283）今（11）日公告去年(2020)12月營收為4.34億元，月增11.9%，年增0.2%。去年全年營收為60.32億元，首度突破60億元大關，年增4.2%，再創新高。
禾聯碩指出，營收成長來源除空調商品外、各式小家電及冰箱亦均有所斬獲，以自有品牌HERAN深耕台灣市場多年，透過上市企業形象大幅提升，品牌知名度亦隨之提高，有助於業績提升，尤其近年來積極致力於各項智能家電的開發，目的在打造全系列智能環控家電，讓禾聯消費者能享受更高品質居家智能家電，亦讓產品毛利率得以提升。
禾聯碩強調，今後仍將持續投入HERAN品牌經營策略，將產品定位於優質化、高附加價值方向發展，持續推升產品品質進化，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔，掌握關鍵競爭優勢。
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