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瓦城泰統集團受惠小型聚餐增加 去年Q4營收寫歷史新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

12月份各公司行號開始舉辦尾牙活動，因應受到疫情影響而轉變的「微型尾牙」趨勢與需求，瓦城泰統（2729）集團受惠於小型聚餐增加，第4季營收年增4.4%，寫下歷史新高。

瓦城泰統集團第4季也繳出亮麗成績單，集團不斷精進強化「安心」餐飲服務標準的堅持，進入年底餐飲旺季、振興優惠邁入倒數階段，以及安心餐廳措施獲顧客信賴，持續帶動來客數，瓦城泰統集團公布2020年12月合併營收達4.1億元，月增11.8%、年增1.36%，推助第4季營收達11.89億元，年增4.4%，再次寫下歷史新高。延續年底節日聚餐需求旺盛，看好春節熱潮所帶動的商機。

另外，搶攻年菜商機，旗下四大品牌同步推出「新鮮現做」 首次開放wa10線上訂購 ，時序邁入年終，瓦城泰統集團結合旗下四大人氣品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」於即日起至2月8日開放年菜預購，除店點遍佈全台取餐方便，主打的「預約取餐、新鮮現做，一次到味」，無論是4-6人小家庭的經典款組合，或適合7-8人大家庭團圓圍爐菜色，消費者皆能外帶享用熱騰騰的年菜，今年國內春節人潮攀新高，可望推助銷售成長，再創熱銷佳績。

瓦城 營收

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