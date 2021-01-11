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陽明、萬海12月營收 續創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

貨櫃輪陽明（2609）、萬海（2615）的12月營收再刷新歷史記錄，以海運貨攬為主的台驊（2636），今天（11日）公布營收也是寫下新高，萬海12月營收首度破百億元再寫新高，台驊則是站上18億元新高水準，陽明連續三個月都寫下新高記錄，業界開玩的說，錢就像冬天的雪片般飛來。

長榮海運（2603）上周五公布12月營收寫下新高後，市場也很期待陽明、萬海的成績，陽明今天公布12月營收再創新高，已經是連續第三個月的新高記錄，營收達168.67億元，年增率35.19%，全年度營收達到1518億元，年增率達1.76%。萬海12月營收再寫新高，而且單月首度突破百億元的關卡，來到116.08億元，年增率達75%，累計全年營收來到8264萬元，年增率12.77。台驊12月營收達18.21億元，年增率82.15%，2020全年度的營收為151.52億元，年增率34.18%。

海運業者都異口同聲的表示，缺櫃短期內無法解決，最快要也要等到農曆年後，才有機會看到舒緩情況。受到歐洲塞港等因素影響，缺櫃情況更嚴重，再加上中國疫情控制後，積極趕工出貨，市場傳出，不少業者擔心疫情會無法順利返回工作崗位，也都重金鼓勵員工留下繼續打拚，貨櫃海運市場在2021年開春後，因疫情造成港口擁塞，貨櫃輪排隊等裝卸的時間拉長，貨櫃的周轉率大幅降低，缺櫃的情況更形加劇，各家船公司空櫃供給在農曆年前都很具挑戰性。

營收 萬海 陽明

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