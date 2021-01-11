上洋2020年營收創新高 今年積極拓展東南亞市場

上洋產業（6728）公告去年(2020)12月營收為1.35億元，年增24.6%；去年全年營收13.65億元，年增21.9%，創歷史新高。受惠去年空調銷售表現亮眼，加上商用洗烘衣設備及自助洗衣事業皆穩定成長，帶動整體營運表現走揚。今年營運策略除持續穩固國內市場，也將積極進軍東南亞自助洗衣市場，強化國際佈局。

上洋執行長吳國華表示，以往設備監控、物聯網等應用概念多用於製造業，鮮少應用在洗衣服務。上洋是從商用洗衣服務及設備銷售起家，對產品優缺、客戶痛點俱細膩觀察，亦藉助服務維修記錄與分析，預測未來需求，而在物聯網應用日益擴展時，就自組資訊團隊，以過去實務經驗及數據蒐集，自創多組商用洗衣服務物聯網系統，如「空機查詢系統」可遠端查詢空機狀態，「店長管理系統」可進行線上簡易故障排除、金額設定及營收分析，以及多元電子支付系統應用等，協助合作夥伴提升服務品質與營運績效，這是同業難以複製的軟實力。

商用洗衣物聯網優勢，更是上洋在海外拓點的利器。在國際佈局方面，上洋觀察到東南亞自助洗衣商機正在崛起，去年首站前進泰國，縱使遭遇全球疫情嚴峻，仍繳出11間新店的亮眼成績，盤點目前訂單數量，今年泰國總家數可望翻倍成長。

在泰國成功從零開始打下穩固基礎後，持續挖掘東南亞商機，察覺越南目前僅有低階的洗衣代工，而新加坡、馬來西亞自助洗衣業者多以傳統方式營運，評估有機會透過遠端專業輔導方式，導入現代化自助洗衣經營模式，於是透過線上展覽，與越南、新加坡、馬來西亞等地有意願成為合作夥伴的業者進行洽談；再加上上洋獨具慧眼引進日本市佔率第一的商用洗衣設備AQUA及自創物聯網系統，更能助攻該國自助洗衣產業加速轉型並有效提升營收

吳國華指出，在自助洗衣事業不只賣設備，更是賣服務，主動探查並解決業主與消費者痛點，創造優質且難以超越的市場口碑，除鞏固與原合作伙伴之黏著度外，亦吸引更多夥伴一起加入，持續帶動公司營運穩定向前。

同時，商用空調因為新生力軍的加入，PAC與VRF商用系列陣容齊備，吸引更多商場、廠辦及建案客戶皆來洽談，將助攻今年整體營收。以目前上洋所推出的產品、服務與整體市場需求來看，法人看好上洋未來的營運前景。