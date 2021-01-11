快訊

夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

摩斯漢堡三位傑出店長 受總統蔡英文表揚

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

東元餐飲集團旗下安心食品的摩斯漢堡榮獲TCFA今年全國傑出店長獎的三位店長，今（11）日於總統府接受蔡英文總統晉見表揚。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦2020年全國商店傑出店長選拔，摩斯漢堡今年推派六位優良店長參與，其中三位優良店長脫穎而出榮獲全國傑出店長，包括新北市汐止台五店李蘋純店長、台中站前轉運站店許瓊文店長、高雄自由店蔡佳宏店長。

培訓人才及傑出優良店長是摩斯不斷成長的關鍵，今年知名連鎖企業共226位店長通過資格審查，其中更有157位優良店長挑戰第23屆連鎖業奧斯卡獎－全國傑出店長，餐飲類組40位優良店長激烈角逐中，最後選出8位全國傑出店長，摩斯漢堡囊括三位獲獎。

安心食品強調，培育店長人才，以貼心、用心的服務為宗旨，一直是摩斯漢堡重視的企業精神。摩斯內部選拔全台287家店長初選，需經過書面報告提出，營運面管理考核、高層主管口試等，選拔出六位優良店長，包括：李蘋純（汐止台五店）、江怡玲（北醫吳興店）、張維鈞（桃園桃鶯店）、許瓊文（台中站前轉運站店）、莊宗儒（大甲店）、蔡佳宏（高雄自由店）。

長達半年期間接受多項競賽關卡，公益服務、神秘客測試、創意經營等層層考驗，最後其中3位優良店長更榮獲全國傑出店長，蔡佳宏店長同時榮獲店務心得優異獎及最佳創新獎，創下歷年佳績。

摩斯為了培育有溫度、深度、廣度的服務人才，長期產學合作從校園著手尋找合適人才，正職人員皆有完善的升遷管道及訓練課程，將服務的精神內化到各服務人員，以最貼心、安心、用心呈現摩斯的企業精神。

摩斯漢堡 餐飲 奧斯卡

延伸閱讀

總統勝選一周年 蔡英文細數政績感謝支持者

前立委黃適卓：19年前蔡英文字條 保住護國神山台積電

蔡英文接見全國商店傑出店長 感謝讓三倍券振興經濟

聯合報社論／川普最後大禮，尷尬的蔡政府劇本夠嗎？

相關新聞

中鋼呼籲同業勿哄抬鋼價 營造共存共榮鋼市

近日有鋼鐵業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之事，中鋼（2002）說，這作法將使市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體產...

不畏疫情干擾 蘭花屏東隊封櫃銷美

屏東縣政府今（11）日在潮州永宏蘭業舉辦蘭花外銷美國封櫃記者會，現場展示一只40尺貨櫃，裝載約3萬3152株、總重近8公...

手搖飲業揮別疫情陰霾 拚今年重回成長

對手搖飲股來說，2020年是挑戰的一年，六角、雅茗-KY、聯發國際去年營收分別約有17%、28%、35%的年減幅度，但已...

歲末年終找個工作好過年 高雄加工區14日辦現場徵才

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心為服務民眾求職、換職需要，將於1月14日上午9時30分至11時在高雄分處...

萬海去年12月營收116億元 年增75.7%

萬海（2615）公告去(2020)年12月營收為116億元，月增32.6%、年增75.71%。去年累計營收為822億元，...

布局疫後需求 台塑未來5年投資逾千億跨國擴廠

台塑台灣仁武廠、中國寧波廠依計畫將在今年6月、9月陸續完工擴廠，面對疫後經濟復甦，台塑已超前部署，規劃未來5年將投資逾新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。