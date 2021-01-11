摩斯漢堡三位傑出店長 受總統蔡英文表揚

東元餐飲集團旗下安心食品的摩斯漢堡榮獲TCFA今年全國傑出店長獎的三位店長，今（11）日於總統府接受蔡英文總統晉見表揚。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦2020年全國商店傑出店長選拔，摩斯漢堡今年推派六位優良店長參與，其中三位優良店長脫穎而出榮獲全國傑出店長，包括新北市汐止台五店李蘋純店長、台中站前轉運站店許瓊文店長、高雄自由店蔡佳宏店長。

培訓人才及傑出優良店長是摩斯不斷成長的關鍵，今年知名連鎖企業共226位店長通過資格審查，其中更有157位優良店長挑戰第23屆連鎖業奧斯卡獎－全國傑出店長，餐飲類組40位優良店長激烈角逐中，最後選出8位全國傑出店長，摩斯漢堡囊括三位獲獎。

安心食品強調，培育店長人才，以貼心、用心的服務為宗旨，一直是摩斯漢堡重視的企業精神。摩斯內部選拔全台287家店長初選，需經過書面報告提出，營運面管理考核、高層主管口試等，選拔出六位優良店長，包括：李蘋純（汐止台五店）、江怡玲（北醫吳興店）、張維鈞（桃園桃鶯店）、許瓊文（台中站前轉運站店）、莊宗儒（大甲店）、蔡佳宏（高雄自由店）。

長達半年期間接受多項競賽關卡，公益服務、神秘客測試、創意經營等層層考驗，最後其中3位優良店長更榮獲全國傑出店長，蔡佳宏店長同時榮獲店務心得優異獎及最佳創新獎，創下歷年佳績。

摩斯為了培育有溫度、深度、廣度的服務人才，長期產學合作從校園著手尋找合適人才，正職人員皆有完善的升遷管道及訓練課程，將服務的精神內化到各服務人員，以最貼心、安心、用心呈現摩斯的企業精神。