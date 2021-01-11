受惠三建案年底交屋 冠德2020年營收271億元攀新高

受惠年底三建案交屋入帳，冠德（2520）今（11）日公布去年(2020)12月合併營收71.37億元，不僅月增78.91％，較去年同期也年增156.41%，全年累計合併營收來到271.81億元，相較2019年成長77.29%，創下歷史新高紀錄。

冠德表示，第4季受惠於三大建案完工入帳，包括總銷約20億元規劃中大坪數的「泰景」，以及總銷60億元小坪數定位的「泰極」，還有總銷80億元「創新殿」等，第4季按照銷售成數陸續認列營收，12月除了三建案完工入帳外，另外有「青璞匯」成屋銷售挹注，推升2020年底業績。

冠德指出，去年底交屋入帳的建案有「泰景」、「泰極」及「創新殿」，預計有部分會遞延至今年認列，至於今年完工的還有近64億元的敦北玉山銀總部地上權案、總銷約12億的「冠德天晴」以及明年將成屋銷售的「台中捷運G8」等三案，業績能見度高。

此外，今年推案的部分，冠德預計將推出百億元的「太子汽車三重舊廠都更案」，另外還有三重F案、三重J案，成屋銷售的「台中捷運G8」及台北市北安路都更案，合計五案總銷上看160億元，且冠德未來3至4年內推案計畫無虞。冠德今日收在33.4元，下跌0.45元。