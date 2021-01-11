劍麟12月營收達3.67億元 全年營收達34.5億元

劍麟（2228）2020年12月合併營收為新台幣3.67億元，汽車零件事業群受惠於客戶訂單持續回溫下，較去年同期成長12.41％，而展示架事業群則仍低於過去水準，使整體12月合併營收較去年同期下滑7.35％；累計2020年全年合併營收34.5億元，較去年同期減少25.03％。

劍麟表示，2020年雖然受到新冠肺炎疫情造成全球整體市場的嚴重衝擊，但劍麟汽車零件事業群在穩健的營運基礎下，隨著封城解禁以及市場銷售回溫，明顯恢復成長趨勢；單以汽車零件事業群的營運表現來看，第4季仍繳出18％年成長的表現，顯示主要業務仍具有強勁的營運成長動能。

劍麟並指出，展家事業群因新冠肺炎影響下，主要客戶皆加速從實體店面轉往網路平台銷售，因展店及重新裝修之訂單減少，對整體銷售影響明顯。惟劍麟數年前即已投入車用散熱解決方案的相關零組件領域研發，針對電動車之車用散熱系統相關業務進展也在2020年逐漸開花結果，劍麟趁勢加速進行大陸浙江廠資產活化，並且引進新團隊、產能製程優化、資源配置等各項重要策略，逐步將現有廠區轉型為汽車零件製造基地，計畫於2021年底開始量產，未來車用散熱業績成長將注入集團汽車零件事業群之營運新活水，並在整體內部策略成效逐步展開，對集團未來整體營運帶來正面的挹注。