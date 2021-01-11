醫美管理優勢發揮 麗彤生醫去年全年營收18.12億元

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）今（11）日公告去年(2020)12月營收1.58億元，較前一年同期成長0.51％；累計2020年全年營收達18.12億元。董事長張麗綺表示，疫情干擾下，去年整體營收仍能維持相對高水準表現。在旗下醫美管理平台整合優勢持續發揮，以及保養、保健品品牌競爭力下，今年除了再增1-2家策略聯盟醫美診所外，也持續推出多款保養、保健新產品，朝強化大數據分析，利用專案系統導入，除大幅度增加新會員，並針對會員進行精準行銷，提升營運動能。

同時，也將積極拓展東南亞市場，預計今年公司官網將在馬來西亞上線，以現有銷售基礎累積官網會員，做更有效的行銷，為公司添加業績成長動力。

麗彤表示，公司建立醫美管理平台提供全方位服務，包括策略聯盟醫美診所與自設DV皮膚管理中心。麗彤與診所策略聯盟，除提供診所房屋、儀器租賃及後勤系統支援外，也銷售肉毒桿菌、玻尿酸等醫材給醫美診所；旗下的DV皮膚管理中心主營護膚保養服務、保健及保養品銷售外，也搭配醫美診所術前術後肌膚及問題肌膚調理。

麗彤的醫美管理平台精準掌握消費族群與需求，為公司產品的重要銷售通路，目前在台灣策略聯盟的醫美診所有12家，DV皮膚管理中心9家，供應客戶醫美相關需求之外，也銷售麗彤旗下DV品牌醫療級保養品與保健品。公司預計今年會再增加1-2家醫美診所，持續拓展醫美管理平台規模，維持公司產品銷售成長動能，保持在台灣市場的領先地位。

麗彤的DV保養品與保健品，包括DV童齡霜、DV冰原活翠璀璨精華、DV醇養妍、醇耀妍、雙樂纖膠囊等，均為明星熱銷產品。麗彤每年推出2-5款保健品、5-7款保養品，完整布局保健保養品市場，提供消費者各方面需求。以市占率來看，DV保健品已躋身國內前幾大品牌，其中DV官網會員快速增長，會員數截至2020年底已超過20萬，較前一年度增加近5成，加上DV皮膚管理中心會員數約40萬，顯見公司深耕市場打下穩固基礎。

麗彤表示，今年DV保養品與保健品持續推出新產品外，也將加強大數據分析等精準行銷策略，進一步提高在台灣市場的銷售力。此外，更將著重在海外市場的拓展，尤其是東南亞市場，將為公司提供新的成長動力。

目前，麗彤透過線上店商平台於馬來西亞等國家銷售，今年公司將啟動新加坡及越南等東南亞市場銷售，並在馬來西亞等地架設官網，其可直接服務當地消費者，對市場需求更了解，也透過會員數累積，進行精準行銷，快速提高海外市場銷售比率。