佐登加速轉型蓄勢待發 Q4醫美服務營收貢獻超越前三季

佐登-KY（4190）公告去(2020)年12月自結合併營收2.87億元，第四季單季營收8.4億，較上一季成長15%。佐登指出，去年因應疫情影響，加快台灣醫美佈局，於第四季底已完成五家醫美診所策略合作，第四季集團醫美服務營收貢獻超過前三季累計數。此外，美容藥妝實體通路產品上架亦已於12月下旬展開。

佐登表示，去年雖受疫情影響，但集團積極整頓門市經營管理、強化會員管理、降低整體營運成本、提升營利率；而為提供更好的服務品質，持續深化教育訓練，連續六年2016-2022榮獲勞動部TTQS（人才發展品質管理系統評核）金牌獎殊榮。

展望2021年，佐登除積極發展兩岸醫美事業及連鎖實體通路外，集團在雙美導客、會員管理、加盟展店、業務結盟、新品牌珍朵絲特上市等積極佈局，利用會員數據管理來精準行銷打造類訂閱制的銷售模式，與上中下游周邊供應商業務結盟提高產能稼動率與擴大營運規模。兩岸醫美透過醫師群巡迴講座及社群媒體行銷，可望加速營收成長，預定第一季兩岸將有13家醫美診所營運，醫美服務營收占比將有機會提升至10~15%。看好今年全球在疫苗防護力持續提升及兩岸GDP、經濟成長率展望樂觀，消費市場將逐漸恢復信心，會員回店率提高，營收成長動能將再啟，預期今年將可再創營收高峰。