山富去年12月營收5345.2萬 看好春遊商機加溫營運動能

山富旅遊（2743）公告去年(2020)12月營收5345.2萬元，年減83.51%、月增1.61%；去年全年營收新台幣9.95億元，相較前年的新台幣51.6億，年減80.72%。伴隨著新年、賞楓、落羽松等年節、花季檔期到來，山富營運動能持續加溫。

山富表示，農曆年假期除了賞櫻團外，五天四夜的花東遊也相當受國人歡迎，後續三月起的企業獎勵旅遊、會議旅遊、招待團及春酒旅遊活動，四月起增加遊輪及離島遊方案，從整體國旅市場來看，山富後市可期。

不論是搭配時令的賞花，或是原住民文化、互動式旅遊、秘境探尋…都是非常適合企業、家庭參與的遊程。賞花部分，從去年底就開始的賞楓、賞落羽松的行程，到農曆過年期間陸續有賞梅、賞櫻，都是長年熱銷且令人期待的產品。尤其是2月12日到28日，前往武陵賞花期間有車輛管制，山富旅遊備齊每日發車，搭配宜蘭溫泉飯店及棲蘭山莊明池，行程更加豐富。山富旅遊組織調整產銷體系，從北台灣、中台灣、南台灣及離島遊程專案客製，提供企業、社團法人及社群多元面向的全方位服務，搭配長期以來文化底蘊深厚的專業團隊，更提高了參團旅遊的內涵價值。

另外，子公司富裕生活產業精選澎湖海鮮冷鏈宅配，無硫金針花、宜蘭勁厚餅、山苦瓜茶、年菜組合、年貨、時令青森蜜蘋果及智利櫻桃，搭配旅遊團選購及直售宅配，深獲民眾喜愛，將持續擴大領域。