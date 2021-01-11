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中鋼呼籲同業勿哄抬鋼價 營造共存共榮鋼市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼呼籲業界共同維護國內市場秩序。 圖／中鋼提供
中鋼呼籲業界共同維護國內市場秩序。 圖／中鋼提供

近日有鋼鐵業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之事，中鋼（2002）說，這作法將使市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體產業健全發展，中鋼誠心呼籲業界共同維護國內市場秩序。

中鋼表示，目前國際鋼鐵市況變化劇烈，中鋼期許終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，應在確保料源數量穩定無虞的前提下，嚴謹承接新單，避免接單價格與原料行情出入過大，造成營運虧損，或者因備料不足而導致可能的斷鏈風險，對企業長期經營與商譽維繫產生負面影響。

近期國際鋼市快速升溫，中鋼秉持照顧國內中下游業者的理念，不僅優先供料於內銷市場，在數量與交期上亦盡力滿足國內客戶。面對國際鋼市大漲鋼價之際，中鋼公司除透過產銷聯誼會等方式與業界分享鋼鐵市場動態外，同時對應行情走勢，合宜反映原料成本，國內盤價亦以溫和穩健的方式適度提漲，讓國內業者有充足的時間因應，期盼與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。

中鋼說，將持續扮演穩定價量之角色，企盼與鋼鐵同業、產業用戶等一同營造及維護良好、健康的鋼市環境，上中下游同心努力，共創鋼鐵市場榮景。

中鋼 鋼鐵 鋼價

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