聽新聞
test
0:00 / 0:00
中鋼呼籲同業勿哄抬鋼價 營造共存共榮鋼市
近日有鋼鐵業者哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之事，中鋼（2002）說，這作法將使市場曝於過熱風險之中，長久下來恐將不利於整體產業健全發展，中鋼誠心呼籲業界共同維護國內市場秩序。
中鋼表示，目前國際鋼鐵市況變化劇烈，中鋼期許終端用料客戶能夠充分掌握入料成本趨勢，應在確保料源數量穩定無虞的前提下，嚴謹承接新單，避免接單價格與原料行情出入過大，造成營運虧損，或者因備料不足而導致可能的斷鏈風險，對企業長期經營與商譽維繫產生負面影響。
近期國際鋼市快速升溫，中鋼秉持照顧國內中下游業者的理念，不僅優先供料於內銷市場，在數量與交期上亦盡力滿足國內客戶。面對國際鋼市大漲鋼價之際，中鋼公司除透過產銷聯誼會等方式與業界分享鋼鐵市場動態外，同時對應行情走勢，合宜反映原料成本，國內盤價亦以溫和穩健的方式適度提漲，讓國內業者有充足的時間因應，期盼與下游一同營造共存共榮的鋼鐵市場。
中鋼說，將持續扮演穩定價量之角色，企盼與鋼鐵同業、產業用戶等一同營造及維護良好、健康的鋼市環境，上中下游同心努力，共創鋼鐵市場榮景。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言