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亞諾法宣布 正式跨入新冠肺炎預防性人類化抗體研發

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

亞諾法今（11）日宣布，已將其新冠肺炎人類化抗體新聚焦發展於吸入治療性和鼻腔噴霧預防性人類化抗體。

國際大廠Eli Lilly與Regeneron均已於2020年11月取得新冠肺炎治療性抗體美國FDA EUA審查通過。至今，所有已批准和開發中的新冠肺炎治療性抗體均為透過患者非口服之注射途徑給藥。相比之下，吸入治療性抗體可更直接地向新冠肺炎感染患者體內病毒主要感染位置肺部給藥。

此外，透過鼻腔噴霧給予預防性保護抗體，可於疫苗接種前與疫苗剛剛接種之後尚未產生保護性抗體前達到自我保護的效果，係為控制預防新冠肺炎持續傳播的有效途徑。

近年在振動篩板式霧化技術的最新技術進展下，已可將液態的治療性抗體氣霧化為氣相，透過吸入給藥方式克服了原先抗體治療肺部疾病的窒礙。吸入抗體的優勢係為患者可不用在醫療院所內即可自行給藥，無需透過靜脈輸注，且抗體劑量從每劑2000mg降低到2mg，大幅降低了抗體生產成本與產製設備規模。鼻腔噴霧製劑技術的改進已可將液態抗體穩定保存，以利經常使用。

亞諾法指出，新型新冠肺炎B1.1.1.7突變病毒的出現，增加病毒的感染力和傳播性。鼻腔噴霧預防性抗體可以作為口罩與疫苗接種前和疫苗接種後的重要輔助工具，控制病毒傳播。

亞諾法7F7新冠肺炎抗體已完成人類化工程與抗體定性，全程落地台灣研發生產。7F7新冠肺炎人類化抗體定性實驗數據優於同類抗體，這是COVID-19疫情爆發後疫情時代，展現台灣抗體研發能力最有力的證明。亞諾法在新冠肺炎抗體競爭激烈的市場中新聚焦抗體研發運用領域。至今仍沒有吸入或鼻腔噴霧的新冠肺炎體進入臨床試驗。亞諾法7F7新冠肺炎人類化抗體獨特的運用方式，不僅能從眾多的競爭對手中脫穎而出，並可作為完善抵禦新冠肺炎頑強病毒之利器。

肺炎 疫苗

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