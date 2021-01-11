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瑞磁去年Q4營收1.38億元 再創單季新高紀錄

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

瑞磁生技（ABC-KY）（6598）去(2020)年12月營收5004萬、年增840.70%，也創歷史次高紀錄。瑞磁自結去年第四季營收達1.38億元，較前年同期成長435%外，也較2020第三季增加4100萬元，成長42%，同時也創下集團單季營收新高，超越了法人預期的損益平衡點。

瑞磁生技自去年第二季以來呈現逐季高速成長趨勢；而2020年全年自結營收2.99億元，除較2019年度增加1.94億元而大幅成長186%外，也同時創下集團年度營收新高紀錄，為集團締造新的里程碑。

瑞磁生技於去年6月自取得第1項美國FDA核發新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權後，客戶家數明顯成長，包括田納西、德州、新墨西哥、紐約、喬治亞州、波多黎各的最大第三方檢測實驗室，都安裝了自動化分子診斷儀器MDx3000。而美國新冠疫情仍嚴峻，平均每日確診人數約在20萬上下，也呼應瑞磁生技表示自聖誕假期與新年以來，客戶的檢測數量持續攀升。

由於瑞磁生技已取得第二張美國FDA核發緊急使用授權 (EUA) - 合併檢測方式(Pooling Testing)，每台自動化檢測儀器MDx 3000每日最高檢測案例數可擴增5倍，由每日564例大幅擴增到2,820例，並於上月底向美國FDA正式申請EUA檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑(CoV-2 Flu Plus Assay)，運用瑞磁獨創的數位生物條碼多元檢測技術，將同時檢測新型冠狀病毒、A型流感病毒的3種分型、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒的六合一產品。目前是全球首家針對這六種病毒組合進行開發的專業檢測產品廠商。 法人預期該公司將受惠此三張EUA，2021年將啟動爆發成長力道，帶動腸胃道與呼吸道檢測產品攻佔市場，將開始進入獲利元年。

另在數位生物條碼的授權業務方面，客戶寵物檢測大廠Idexx 已進入量產測試，預計今年6月大量商業化。 客戶珠海麗珠的自體免疫檢測試劑已於2020年進入市場，2021年對數位生物條碼的需求成長可期。

瑞磁生技是著重於研發、生產、銷售體外診斷產品(IVD)的公司。瑞磁生技率先實現了生技與台灣半導體的整合商業化。利用台灣半導體高品質的製程，結合生化、生物物理、光學、機電整合等跨領域知識，發展出高精準度、生物相容、約莫頭髮直徑大小的微型數位條碼。瑞磁的數位生物條碼與生物分子和蛋白質結合，可一次檢測多達4,096種目標病原體，更透過此技術取得美國FDA許可17項腸炎分子檢測與20項呼吸道分子檢測，以及診斷儀器上市，也將基於相同平台持續開發真菌檢測、婦科傳染病檢測、過敏原檢測等產品。

生技

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