汎德永業去年12月營收45億元 再創歷史新高

汎德永業汽車（2247）2020年12月合併營收為45億元，年增率14.67％，並創下單月歷史新高紀錄；帶動第4季合併營收109億元，年增9.33％，同創單季歷史新高紀錄；累計2020年全年合併營收395.6億元，年增率則達17.23％。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸趨完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上新車大量到港交車，推升公司12月合併營收45億元，今年第二度刷新單月歷史新高紀錄，其中重量級新車BMW熱門車款全新5系列、Porsche首款純電動車Taycan本月皆有交車，且依目前預收單相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

汎德永業表示，2020年國內整體新車市場較2019年成長4％，其中進口車台數達到215,687輛，年成長2.73％，顯見國內消費者對進口車之需求與喜好度持續成長，汎德永業長期經營豪華進口車市場，必然成為趨勢下的主要受惠者，甚而更優，公司2020年全年合併營收395.6億元，年增率達17.23％，公司營運表現明顯優於國內整體進口車市場表現。

汎德永業進一步表示，2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養，分別有逾18.9％以及5.02％年成長的好表現。其中在新車銷售部份，主要動能為BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣，長年熱賣車款（如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等）也同樣繳出亮眼成績。