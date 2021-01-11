達爾膚去年12月營收6,215萬元 線上業績成長五成

台灣最大醫美保養品牌 DR.WU─達爾膚生醫（6523）今（11）日公布去年(2020)12月營收6,215萬元，較去年同期增加3.6%。2020 全年營收7.65億元，較去年同期減少24.6%。

達爾膚12月營收6,215萬元，年增3.6%。2020全年營收7.65億元，年減24.6%，主要由於2020年1-10月大陸收不併入合併報表，及觀光客驟減影響實體通路銷售表現。不過，達爾膚表示，公司長期深耕電商平台操作與線上溝通，加上消費習慣轉向線上通路，帶動線上業績成長超過五成。

展望2021年，達爾膚表示，將持續聚焦提升消費者體驗，透過品牌代言人、新品上市及口碑行銷等，落實「品牌力+產品力+銷售力」營運策略，為台灣市場帶來穩定的成長動能中國方面，新經營團隊已積極投入DR.WU品牌運營及行銷等相關活動，將與達爾膚攜手搶攻大陸龐大的美容保養市場。海外區域則會與代理商進行更緊密的合作，加深在東南亞以及日本的佈局。