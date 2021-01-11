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春雨接單旺 去年12月營收改寫21個月新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）今（11）日公告去年(2020)12月自結營收為8.46億元，不僅創去年單月新高，更寫下近21個月新高紀錄，較11月成長9.38%，也比前年同期增加6.78%；累計去年全年自結合併營收為80.55億元。

董事長林輝政表示，受惠於全球經濟復甦，帶動國際鋼品市場需求強勁，台灣、中國、印尼等三地的接單狀況自去年第3季起轉趨順暢且價量齊揚，出貨亦穩健成長，激勵公司去年12月營收一舉站回8億元大關，創去年單月新高、同時也改寫近21個月新高紀錄。公司營運已擺脫疫情陰霾，業績將重回成長軌道。

林輝政說，目前鐵礦砂價格仍維持升勢，而中國政府為減少溫室氣體排放，自今年1月1日起開放廢鋼進口做為煉鋼的原料，由於中國市場的需求龐大，加上鋼鐵原料價格持續看升，長期下來可能推升所有鋼品價格的上漲，是否會成為支撐鋼價的有利因素，值得觀察。

此外，日前中國寶鋼開出的2月盤價全面上漲，預料中鋼會順應國際行情，讓國內第1季鋼價維持漲勢，今年整體鋼鐵市況榮景可期，目前春雨的接單進展在去年12月份持續增強，訂單能見度達第2季，公司樂觀看待上半年營運表現。

營收 鐵礦砂價格

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