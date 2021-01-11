王品去年台灣營收重返百億 集團上季營收創同期新高

王品（2727）公告2020年營收為152.1億元，即便受到新冠疫情的衝擊，但較前年僅小幅衰退6.29%。其中，台灣事業群全年營收達104.8億元，年增7.12%，睽違4年重回百億元俱樂部。王品表示，集團去年提前防疫，並積極搶攻政府振興三倍券的商機，加上「王品瘋美食」App會員達百萬，是能擺脫疫情陰霾、快速復甦的主因。

王品去年12月合併營收，台灣、大陸兩岸營收「雙升」，單月合併營收達15.3億元，改寫同期歷史新高，年增12.63%、月增13.83%。台灣事業群營收9.9億元，年增率16.33%，是5月份以來，連續6個月突破雙位數成長，也是連續第8個月改寫近年新高。大陸事業群營收5.4億元，年增6.48%、月增16.43%，突破疫情前水準。

王品集團第4季營收達43.2億元，年增13.8%，也創下同期歷史新高紀錄。王品表示，年關將近，微型尾牙聚餐訂位大增，台灣營收持續暢旺。大陸事業群在疫情趨緩後，復原速度領先同業，8月份起，王品、西堤兩大主力品牌恢復率超過100%；中平價的「鵲玥」粵式小館，符合消費者在疫後追求高性價比的剛性需求，表現不俗。

搶攻年末聚餐、微型尾牙商機，王品集團加快展店腳步，去年12月已有18家門店開幕，2021年初，王品牛排「起家厝」台中文心店，經過3個月裝修，1月11日也以嶄新樣貌與顧客見面。而近期連續兩波「霸王寒流」侵襲台灣，帶動鍋物品牌業績提升2-3成，截至上月底，王品集團5個火鍋品牌「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」，共113家直營門店，是全台鍋類餐飲直營家數最多的集團。