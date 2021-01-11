美時去年營收105.89億元 創歷史新高

特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（11）日公布，去年(2020)12月自結合併營收為10.11億元，月增5.6%，累計去年第4季自結合併營收29.92億元，季成長近4%，寫下2020年單季營收「季季增」的營收佳績。

美時2020年全年營收達105.89億元，首度突破百億元大關，創下歷史新高，年增大幅成長15.4%，晉升台灣少數年營收規模達到百億元的學名藥廠。

美時表示，去年營收成長，主因亞太地區、與外銷市場並重的雙引擎成長策略成功，其中外銷市場重磅產品的業務版圖持續擴張，推升外銷營收比重超越35%。

同時，亞太地區原有市場受惠產品組合優化，成長動能穩健，加上新增泰國、越南及經銷市場等東南亞區域佈局額外貢獻近5%的營收，業務拓展動能強勁多元，也為今年奠定穩固的成長根基。