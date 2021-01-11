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內科2.0數位內容創新中心BOT 今第二度公告招商

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
內湖科學園區。 聯合報系資料照
內湖科學園區。 聯合報系資料照

北市府於內科2.0最後一塊招商案「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」今天第二次公告招商，據了解，去年第一度招商僅一家投標，因投資者提出的內容不符委員期待，去年首度招商流標，今天第二度招商，公告期間90日，預計4月12日上午11時前截標。

台北市重大招商案之一的「北市數位內容創新中心BOT案」，台北市長柯文哲去年7月親自出席招商說明會，柯曾表示，這處BOT案的基地位置優勢，未來捷運東環段將通過，北市府盼透過BOT案帶動產業新服務模式、並帶動產業轉型。

北市產發局表示，「北市數位內容創新中心BOT案」位於大內科大彎南段，將提供新創及相關產業營運所需支援機能，開發權利金底價為2.8億元，營運權利金則視當年度實際營業收入乘固定百分比，不得低於2%。

北市府表示，市府將規劃利用基地座落大內科計畫範圍的區位特性，配合「內科2.0計畫」串聯大內科周邊既有產業及數位科技趨勢，依促參法以BOT方式，引進民間資金與專業投入，提供數位內容產業所需之育成、展示、會議研討等支援設施空間，匯集國內外創意人才，加速產品與服務之創新應用及跨域整合，提升數位內容產業價值及國際競爭力！

仲量聯行副總經理侯文信表示，北市數位內容創新中心BOT案的區段相當不錯，但因許多投資者還在評估周邊辦公室租金行情，目前仍處於觀望，但因有很多業者評估中，招商案仍相當樂觀。

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