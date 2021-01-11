富旺去年營收31.95億元、年增96.8% 創歷年新高

富旺國際（6219）自結12月合併營收10.37億元，受惠於處分桃園南崁工業區不動產9.1億元挹注，12月營收月增573.8％、年增300.1％；累計2020年合併營收31.95億元，較2019年大幅成96.8％，創歷年新高的紀錄。

富旺表示，12月營收締新猷，主要歸功於旗下兩大事業體營運雙箭齊發，一方面，桃園南崁工業區不動產已順利過戶，貢獻單月營收達9.1億元，另一方面，台中高鐵特區「世界之翼」成屋熱銷認列營收，雙雙推進單月整體營收飆10.37億元、且改寫歷年同期新高紀錄的重要關鍵。

富旺2020年全年度營運慶豐收，推案觸角也從中台灣前進南台灣，包括高雄「微美居」、「富旺璞森」兩案，其中，總銷18.2億元的「微美居」去年11月開案，短短2個月銷售率已達10％，凸顯富旺多年來整合不動產專業與雄厚資源的高競爭優勢。

富旺進一步表示，央行閃電祭出「不動產信用管制措施」，致使不動產相關產業業者受到衝擊，但受惠於台商回流熱錢、新台幣兌美元匯率較年初升值逾5％、寬鬆貨幣政策等效應，消費者購置不動產仍保持一定的需求及詢問度。

從富旺旗下在線建案的銷售表現來看，總價在新台幣1,000萬元以下的戶數占了七成，且房產的結構以年輕人、新婚夫妻、自住客為最大宗，加上公司早已針對潛銷期的建案採取穩固成交策略，藉以確保訂單掌握度，因此，不僅受此次政策異動影響有限，亦驅動公司開發及業務團隊馬不停蹄的規劃未來三到四年的建案與不動產，有助於帶動整體營運保持良好的成長動能。

展望2021年，富旺看好台灣房市需求長期保持成長的態勢不變，「建案、工業不動產」雙引擎仍火力全開。

目前五大線上建案包括台中「雍華」、雲林「匯幸福」、新竹「站前大時代二期」、「站前富時代」、「站前新時代」以及二大工業不動產等，合計總銷30.1億元，持續熱銷中，隨著完工過戶如預期進度，將挹注富旺整體營運持續保持良好成長動能。

此外，總銷23億元的「台中天際W-ONE」日前已順利動土開工，且銷售率已達80％，預計2024年完工；而2021年也規劃推出包括新竹湖口「站前新時代」、苗栗造橋「文湖大鎮」、高雄楠梓「富旺璞森」、台中龍井「森境大院」、新竹湖口「沐林森藏」，合計五個建案總銷達32億元。