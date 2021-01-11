強信-KY第1季訂單掌握度高 帶動產能滿載

全球工業縫紉機零配件大廠強信-KY（4560）去年12月合併營收達新台幣1.36億元，受惠東南亞訂單回流，挹注2020年第4季營收加溫；帶動庫存回補，訂單能見度可達第2季末。

2020年下半年起，中國大陸因新冠肺炎疫情控制得宜，使原先南進東南亞生產之紡織成衣訂單陸續回流，中國國內紡織成衣廠稼動率提升，連帶縫紉刀具、針位耗損量大幅增加，挹注強信去年第4季合併營收呈現年成長走勢，加上內需市場強勁，帶動庫存回補，若全球疫情控制得宜，第2季將正式迎接春燕到來。

除此之外，為因應中國經濟活動熱絡造成的缺工問題，強信則透過導入自動化製造程序，優化產線製程，以減少產線人力需求，目前已開始看見成效，整體稼動狀況穩定，公司進一步表示，自動化是不可逆之趨勢，強信為客戶提供完整自動裝置解決方案同時，自身製造模式的升級亦是必然道路，公司將持續向前邁進。

在自動化裝置佈局方面，強信將持續深耕縫紉整機品牌大廠，現階段因疫情減緩經濟整體成長動能，影響品牌縫紉機廠客戶擴大資本支出與產品升級意願，然強信評估，未來市場對縫紉工藝的精緻度要求只會更加嚴格，成衣紡織廠的缺工問題亦日趨嚴重，強信提供自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統、針織智能自動化設備，可使縫製工序簡單化，並降低人事成本與人力耗損，為客戶提供更完善解決方案。