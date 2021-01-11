揚秦去年營收創新高 麥味登今年朝千店目標邁進

以麥味登早午餐連鎖加盟為主體的揚秦（2755）公告去年12月營收1.3億元，較去年同期月營收成長19.13%，月增1.5%，創歷年同期新高，累計2020年營收14.8億元，年增14.20%，創營收新高記錄。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，雖然疫情仍存在不確定性，但揚秦國際各品牌已有應對疫情的經驗與作為，麥味登去年總店數已達838家，今年將持續朝1,000店邁進，炸鷄大獅今年海內外也將突破百店。卓靖倫表示，縱使去年餐飲業普遍受到疫情影響，但以國民經濟美食為核心的揚秦國際企業，因為屬於民生消費的剛性需求，營運僅受些微影響，加盟展店成績卻更勝以往。旗下品牌麥味登去年全年展店146家，去年第4季開放加盟的炸鷄大獅全年也開了10家門市。隨著店數增長帶動營收增加與成本降低，也使得年度營收表現亮眼，創下歷史新高記錄。

展望2021年，卓靖倫表示，麥味登今年將持續朝1,000店邁進，並加強快速外帶的便利性，靈活運用外送服務，同時以數位應用與策略聯盟擴增品牌接觸點。炸鷄大獅去年海內外店家數已達39家，今年將加速國內加盟拓展業務，並積極參與各節慶活動與市集，設置快閃店增加品牌知名度，炸鷄大獅今年以海內外突破100店為目標。REAL真‧烘焙坊除了主打台灣在地食材結合歐式麵包外，也將積極發展手作特色商品搶進伴手禮市場。