揭開美元背後的真相 眺望全球經濟的局勢

「美元視角下的全球衝突與失衡」研習班

圖片來源：shutterstock

為何美元能取得世界頂端貨幣的特殊地位？此獨一無二的地位還能持續嗎?臺大進修推廣學院近期將開辦「美元視角下的全球衝突與失衡」研習課程，自110年4月29日起每週四晚上授課，110年3月15日前報名享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課程負責人賽明成教授老師親自講授，歡迎有興趣者儘早報名，得享特別的學費優惠。

2020年新冠疫情大流行，引發全球金融市場動盪與主權衝突，美國聯準會的資產在幾個月內，快速由3.8兆美元暴漲逾7兆美元，是否說明長久主張「美元崩潰論」的觀點，確有其道理？美元還能繼續稱霸於世？美國中央銀行（聯準會）的職責是甚麼？我們如何面對未來？臺大進修推廣學院開辦的「美元視角下的全球衝突與失衡」課將以深入淺出的方式，從美元與美債的貨幣視角來解釋:作為世界金融體系核心的美國，是如何運用債務，使美元成為世界貨幣體系的定錨？

「美元視角下的全球衝突與失衡」課程幫助研修者更容易理解，全球市場與主權國家之間正在發生，卻無法全然透過教科書中現有知識，來理解的重大轉變，協助您掌握詭譎多變的全球經濟局勢。該班程目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。