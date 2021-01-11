快訊

任期最後10天「彈劾川普」有用？美國兩黨各陷分裂

不透明？美豬已進口108噸「豬肉儀表板卻掛0」食藥署回應了

揭開美元背後的真相 眺望全球經濟的局勢

文 / 聯合新聞網/鐘正芳 整理

「美元視角下的全球衝突與失衡」研習班

圖片來源：shutterstock
圖片來源：shutterstock

為何美元能取得世界頂端貨幣的特殊地位？此獨一無二的地位還能持續嗎?臺大進修推廣學院近期將開辦「美元視角下的全球衝突與失衡」研習課程，自110年4月29日起每週四晚上授課，110年3月15日前報名享優惠。該課程由曾任臺大管理學院產學發展辦公室高階管理教育發展中心線上課程負責人賽明成教授老師親自講授，歡迎有興趣者儘早報名，得享特別的學費優惠。

2020年新冠疫情大流行，引發全球金融市場動盪與主權衝突，美國聯準會的資產在幾個月內，快速由3.8兆美元暴漲逾7兆美元，是否說明長久主張「美元崩潰論」的觀點，確有其道理？美元還能繼續稱霸於世？美國中央銀行（聯準會）的職責是甚麼？我們如何面對未來？臺大進修推廣學院開辦的「美元視角下的全球衝突與失衡」課將以深入淺出的方式，從美元與美債的貨幣視角來解釋:作為世界金融體系核心的美國，是如何運用債務，使美元成為世界貨幣體系的定錨？

「美元視角下的全球衝突與失衡」課程幫助研修者更容易理解，全球市場與主權國家之間正在發生，卻無法全然透過教科書中現有知識，來理解的重大轉變，協助您掌握詭譎多變的全球經濟局勢。該班程目前正招生中，相關資訊請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

相關新聞

謝勤益：估全球面板今年第1季度繼續缺貨 有三大原因

OMDIA資深研究總監謝勤益表示，預計2021年第1季度面板將繼續缺貨，原因有最近日本電氣硝子（NEG）在日本高槻市玻璃...

內科2.0數位內容創新中心BOT 今第二度公告招商

北市府於內科2.0最後一塊招商案「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」今天第二次公告招商，據了解，去年第一度招商僅一家...

富旺去年營收31.95億元、年增96.8% 創歷年新高

富旺國際（6219）自結12月合併營收10.37億元，受惠於處分桃園南崁工業區不動產9.1億元挹注，12月營收月增573...

強信-KY第1季訂單掌握度高 帶動產能滿載

全球工業縫紉機零配件大廠強信-KY（4560）去年12月合併營收達新台幣1.36億元，受惠東南亞訂單回流，挹注2020年...

揚秦去年營收創新高 麥味登今年朝千店目標邁進

以麥味登早午餐連鎖加盟為主體的揚秦（2755）公告去年12月營收1.3億元，較去年同期月營收成長19.13%，月增1.5...

豐興鋼筋、廢鋼及型鋼 本周開出平盤價

豐興（2015）今(11)日開出國内鋼筋平盤、廢鋼平盤，型鋼產品平盤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。