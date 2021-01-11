謝勤益：估全球面板今年第1季度繼續缺貨 有三大原因

OMDIA資深研究總監謝勤益表示，預計2021年第1季度面板將繼續缺貨，原因有最近日本電氣硝子（NEG）在日本高槻市玻璃工廠的玻璃熔爐和供料槽發生事故，影響了2021年第1季度的玻璃基板供應。

液晶電視面板廠商在2021年第1季度的面板採購量略有減少，但採購量仍然很高。

謝勤益指出，8英寸晶圓代工產能有限所引起的驅動IC短缺問題，目前尚無即時解決方案。隨著電源管理IC和互補式金屬氧化物半導體（CMOS）圖像傳感器佔據更多的8英寸晶圓產能，驅動IC在2021年將繼續吃緊。面板廠商必須為驅動IC和晶圓付出更高的價格才能獲得產能分配。

現在，由於缺貨以及新冠疫情隔離和居家風潮造成的需求旺盛，面板廠商不斷上調液晶電視open cell價格。

根據Omdia 《大尺寸顯示面板市場追踪報告》，2020年第4季度，液晶電視面板的ASP，尤其是50英寸以下的面板，在連續5個月增長後，上升到了2017年第4季度的水平。

32英寸高清液晶電視面板的價格在2017年第1季度為74美元，隨後在2017年第4季度降至65美元。2020年第2季度其價格為35美元，目前為65美元。面板廠商的目標是在2021年第1季度將價格進一步提高到70美元以上。

40英寸FHD的價格在2017年第1季度是142美元，然後在2017年第4季度下降到100美元。2020年第2季度其價格為65美元，2020年第4季度升至100美元。面板廠商的目標是在2021年第1季度將價格進一步提高到130美元以上。

50英寸UHD open cell的價格在2017年第1季度為210美元，隨後跌至2017年第4季度的152美元。2020年第2季度其價格為92美元，2020年第4季度強勢反彈至146美元。面板廠商可能會在2021年第1季度爭取再漲20-30美元。

55英寸UHD open cell的價格在2017年第1季度為220美元，隨後在2017年第4季度跌至209美元。2020年第2季度其價格又跌至僅111元。2020年第3季度漲價後，2020年第4季度達到178美元。Omdia預計，面板廠商將把2017年第4季度的水平作為進一步上漲的目標。

謝勤益認為，另一個需要考慮的問題是，消費者的需求是否會因為液晶電視open cell高而受影響。由於消費者不容易接受較高的電視機價格，所以液晶電視品牌和OEM廠商暫時犧牲了利潤率。不過，近來由於需求較強，一些電視品牌和OEM廠商正在提高液晶電視機的平均價格和零售商價格，或者取消市場促銷計劃。