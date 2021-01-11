特力去年營收首度突破400億元 創歷史新高

特力（2908）公告2020年12月份合併營收為43.6億元，年增27.6%，創下單月歷史新高。同時全年營收來到418.01億元，年增9.83％，年營收突破400億元大關，並創下歷史新高。甩開大陸營運包袱後，特力集團2020年不僅在營收締造新猷，獲利亦可望同步攀上高峰。

特力去年12月營收創高主要是受貿易事業強力推升，公司表示，貿易事業體12月份合併營收為22.2億元，占整體營收比重51％，主要受惠歐美零售商拉貨力道強勁，較去年同期成長48.6%。從全年的角度來看，貿易事業去年合併營收為231億，年成長20.5 %，單月及累計營收持續呈現雙位數成長，出貨動能表現依舊暢旺。

另外，台灣零售事業體去年12月份合併營收為15.6億元，較去同期增加0.9%，全年累計合併營收為165.8億元，年成長2.5%。特力表示，台灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，已持續9個月的營收正成長。預計在農曆年節前，台灣零售事業體可望持續銷售力道與成長趨勢。