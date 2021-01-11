詩肯上月營收、去年營收創歷史新高 今年元月續居高檔

詩肯（6195）公告2020年12月營收2.51億元，創單月歷史新高，年增16.99%，累計全年營收21.27億元，同樣寫下歷史新高紀錄，並首次突破20億元大關，年增16.33%。詩肯表示，看好農曆年前的家具汰舊換新需求，今年首月營收表現估將持續維持高檔。

詩肯表示，去年台灣零售業在疫情籠罩之下，表現較為蕭條，但家具產業表現相對穩定，並未受到太大衝擊，加上詩肯在疫情發生初期，即做好萬全準備，庫存與現金流充裕，因此營運逆勢成長，雖然新加坡NOVA因當地政府的封鎖措施而暫停營運，但解封後的報復性消費仍是營收成長的一大刺激動能。

詩肯指出，2020年台灣房市交易熱絡，轉移棟數創下2014年來的新高，帶動家具產業蓬勃發展，加上詩肯的行銷策略在年底效益明顯，且進入傳統的消費旺季，多重因素帶動下，12月營收表現相當亮眼。

雖然政府去年底祭出政策打房，但主要是抑制投機炒房，剛性需求不致受到太大影響，整體家具產業應能維持穩定成長的趨勢，而鄰近農曆春節，民眾的家具汰舊換新需求持續爆發，加上NOVA自解封後營運持續穩定成長，公司預估今年1月營收仍能繳出亮麗成績單。

截至去年12月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有84、52、6店，共142店，較11月增加3店。而詩肯去年7月與量販龍頭家樂福攜手，開出首家量販型門市後，反應熱烈，全年共開出8店，今年還規劃要再展出2~4家量販型門市。