沛波去年12月營收2.96億、全年營收逾31億 創歷史新高

沛波鋼鐵（6248）2020年12月自結營收為2.96億元，創歷史同期新高，並較11月成長1.41%、較2019前年同期成長4.98%；累計2020年營收為31.15億元，年增3.41%，亦是歷史最佳年度表現。

沛波表示，受惠台商回流帶動廠房、廠辦需求大增，加上政府推動基礎建設、危老及都更政策等，激勵沛波2020年全年營收持續站穩在30億元以上，並創下歷史新高。

總經理葉俊良表示，對營建業來說今年是前景持續看好的一年。在危老條例新增小基地獎勵、規模獎勵等，而都更條例也將修法提高中高樓層獎勵誘因，因此，今年無論是危老或都更，都還會有一番榮景可期。

此外，受惠於國內房市與基礎建設等依然熱絡下，將支撐國內鋼筋需求維持高檔。在原料方面，2020年最後一個月中，土耳其廢鋼價格急漲，創有始以來單月最高漲價紀錄，在國際廢鋼價格持續上漲與客戶預期心理因素下，未來鋼筋價格易漲難跌，會擴大採購或回補庫存，所以沛波對今年業績展望持樂觀看法。