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網路家庭去年12月營收41.7億元 創歷來同期新高

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

網路家庭（8044）今（10）日公布，去年12月營收41.7億元，年增13.7%，改寫歷年同期合併營收新高紀錄，累計全年合併營收438.7億元，年增12.8%，創歷年新高。元月迎來年節禮盒、年終獎金採購及除舊布新等買氣，樂觀看待2021年消費動能。

網家表示，去年12月營收動能主要來自旗下PChome 24h購物的強勁買氣，受惠聖誕節、保暖家電、尾牙禮品、團圓年菜等議題刺激市場採購需求倍增，且持續專注行動端用戶體驗，結合AI智能服務及圖像化視覺改版，推升APP下載數超越500萬，促進行動端新會員去年的年增率達50%，提高市場競爭利基，有效推升營收貢獻。

去年12月迎接年末濃厚節慶採購氛圍，旗下PChome 24h購物攜手500大品牌，集結理膚寶水、蘭芝、歐舒丹、台灣微軟、EPSON等一線品牌，推出「聖誕限定專屬商品」，帶動禮品買氣續增。而首波冷氣團、寒流接續報到，電熱毯、電暖爐等保暖家電成為暢銷品，且防疫規格升級，碰上近20年最冷跨年夜，消費者在家跨年比例攀升，像是桌遊、麻將、互動遊戲等派對娛樂商品也十分熱賣。

此外，旗下PChome 24h購物開跑年菜預購系列活動，大幅增添營運能量。今年多國邊境封鎖，在台灣過年消費者增加，線上預購年菜組合成為新選擇，在家圍爐話題熱，以老字號店鋪、名廚監製、跨界年菜為三大採購趨勢，且以8到10人組合年菜最暢銷。

因應政府「秋冬防疫專案」，企業福委轉往線上採購尾牙禮品增加，站上規劃「尾牙採購大禮包」組合，大組數的熱門商品，如Switch主機、健身環、任天堂遊戲機、冷熱雙溫機、電視盒等享有專案優惠價格，受中大型企業福委青睞，帶動3C、電玩、家電商品銷量成長。

迎戰農曆年前採購熱潮，網路家庭旗下PChome 24h購物即日起開跑「尾牙我作東」檔期活動，精選3C家電、數位通訊、時尚美妝、生鮮食品等商品最低下殺34折起，並有優惠及抽獎活動，搶攻農曆年節商機。

營收 網路家庭

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