攻年節前「修臉」旺季 佐登微爾生醫搶進新竹

迎接春節前醫美旺季到來，佐登-KY（4190）集團旗下佐登微爾生醫新竹店今（9）日在舉行開幕剪綵典禮，為近四個月來台灣第5家開業的醫美診所。佐登集團總經理兼執行長陳佳琦表示，接下來元月還有台南店試營運，2月則要為台北店舉行開幕典禮，就是要搶攻春節前荷包滿、及假期長的「輕醫美」市場旺季。隨著疫情減緩，陳佳琦說，去年佐登醫美營收占比約5%，今年預計隨著加速展店腳步能成長到10-15%比重。

佐登集團總經理兼執行長陳佳琦表示，佐登布局醫美市場是於2018年起在大陸率先起跑，先後開設：廣州、武漢、廈門及成都等二線城市，去年初受到新冠肺炎疫情影響，長沙店延到5月才開幕。原先規劃的南寧店，也因此延到今年春節前開幕。她說，大陸業績占佐登集團營收約50%，在疫情影響下，波及2020年營運表現。

陳佳琦說，台灣疫情相對控制得當，佐登微爾生醫去年9月20日起陸續開設：員林、台中、高雄及桃園店；規劃今年初再陸續開設新竹、台南及台北店。

考量秋冬疫情再起及群聚感染風險，今年企業的大型尾牙取消達7成之多，尤其以新竹科學園區最大宗，包括：鴻海、仁寶、廣達、華碩等改以發放獎金。至於拿到的獎金花到哪裡去？年前微整已成趨勢，佐登預計來客數比平時增加四到五成。

佐登微爾醫美集團林鴻祥醫師表示，每年這時候都是民眾除舊佈新的好時節，今年在口罩遮掩下，唯一露出的眼部四周更是醫美施作重點部位。任職於新竹科學園區的陳小姐表示，她每年過年前固定會施打玻尿酸跟音波拉提，帶著好面相迎接新的一年。今年遇到疫情公司停辦尾牙，意外得到一筆獎金收入，也加倍投入醫美療程。這是很好的投資，看自己越看越順眼，做任何事都得心應手。」