台中七期小豪宅打58萬元交屋 吸引北中南客層

興富發集團看好台中小宅市場，在七期重劃區推出「市政愛悅」，業者表示，個案規劃小豪宅，總價1100萬到1500萬元，地段佳，總價低，加上低自備， 客源從雙北一直到彰化、南投，甚至有南部客，可說遍布全台。

興富發深耕七期多年，推出不少指標豪宅、商辦建案，包括國家1號院、台中CBD時代廣場、潤隆NTC、鼎盛BHW、TOP1等。

看好年輕族群剛性需求，興富發在台灣大道三段、近黎明路推出「市政愛悅」，個案基地面積2452坪，規畫興建地上36層，地下7層，坪數23~36坪，含店面共1244戶。

興富發建設協理賴浚龍表示，為協助青年購屋圓夢，個案推出低自備方案，二房在交屋前只要自備款58萬元，三房只需78萬元。

賴浚龍表示，市政愛悅近新光三越、秋紅谷、歌劇院、捷運市府站，相較同區域二房產品，擁有更大空間，也有星光泳池、Lounge Bar、健身房、鐵板燒宴會廳、KTV、閱覽室等豪宅規格娛樂公設，為宜居、宜遊的度假村型社區。

賴浚龍說，由於個案件佳，除了吸引西屯區在地客以及彰化、南投、新竹等地的區外客，也有不少台中蛋白區，太平、大里、潭子、豐原等地的購屋族，且不乏親朋好友介紹，有地緣性而下手的雙北購屋族，市政愛悦人氣遍佈全台灣。