少子化成房市灰犀牛？專家：大家應改變投資思維

少子化是房市灰犀牛嗎？房市專家認為，少子化對於房市的影響是逐步、緩慢轉變，房價不至於出現雪崩式下跌，然而在少子化、高齡化趨勢已成定局下，房地產投資應超前佈署，建商在規畫產品上，也要妥善順應趨勢進行調整。

內政部昨(8)日公布去(2020)年人口統計，台灣人口數首度出現負成長，去年底台灣人口數為2,356萬1,236人，較前年底減少4萬1,885人；而新生兒人數也創下史上新低，去年全年出生數16萬5,249人，全年死亡人數首度高於出生人數，人口自然成長首度迎來「死亡交叉」。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，如今購屋市場上的主力，仍是「嬰兒潮世代」，少子化影響房市，可能已是20或30年後的事，但她建議，手中持有房地產的投資人，應該要提早看見這個趨勢，改變投資思維。

短期而言，徐佳馨建議，在少子化已是現在進行式的氛圍下，最直接看到的就是學區附近，例如大學周邊套房，投資人進場就要稍微保守一點。

至於中長期而言，徐佳馨表示，過去有些人持有不動產沒有打算移轉，而是長期保值，但以日本為例，少子化後房地產市場「集中化」，且區域之間落差大，她建議，不動產持有者若要維持保值思維，眼光要放遠，看準未來政經資源仍集中的區域出手。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛則表示，少子化、高齡化其實也會帶來一些新商機，例如通用設計，或是促進都更、危老重建的需求持續暢旺；對建商而言，看起來家庭人口數變少是既定趨勢，未來中小坪數、提供完善生活機能、服務設施的產品，將會是市場趨勢。

徐佳馨也建議，不動產持有者應每三到五年就盤點一下手上不動產，該脫手的就要脫手，尤其商圈變化快速，投資時警覺性要比以前更高一些。