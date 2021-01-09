復興空廚年菜2000元有找　只要加熱搞定整桌年夜飯

農曆新年將至，中保科（9917）旗下的復興空廚推出「2021食全十美團元年菜」，包括佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元，69折早鳥價CP值爆表，還有機會抽中iPhone12 Pro Max，吸引不少家庭的目光。

復興空廚」口碑熱銷年菜中，首選的「澎湃大千佛跳牆」堪稱是復興空廚熱賣十年的經典料理。復興空廚表示，師傅是以洋蔥、紅蘿蔔、西芹等新鮮蔬菜，與豬大骨、老母雞熬煮三小時，原汁原味熬出鮮甜高湯，再匯聚大甲芋頭、花菇、雞腿肉、排骨、魚、干貝、鮑魚片等12種豐富食材，耗時費工完成這道年節的必備佳餚，且消費者只要放入電鍋熱透，熱熱喝幸福感爆表。

另外，年菜中嚴選豬腩排料理的「御品無錫排骨」，更是吃大口吃肉的好選擇。空廚厚切3.5公分，以蔬菜搭配紅麴醬汁燉煮，肉質軟嫩、汁鮮味美；「滿堂椒香紹子蝦」白蝦川燙冰鎮鎖住鮮甜，再加上以酒釀、豆瓣醬、菜末、筍丁特調的紹子醬，最後以花椒油提味。

最重要的事，空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，佛跳牆、無錫排骨、櫻花蝦油飯、獅子頭等，用電鍋蒸熟就能還原美味；白翠油雞腿冷盤風味佳，八寶芋泥冷熱皆宜，講究口感的豆酥黃金鯧可以放入烤箱加熱，或是平底鍋乾煎，不論哪道料理都能輕鬆加熱，在家享受星級主廚現做的美味。

復興空廚中餐主廚梁國德表示，「佛跳牆」復熱時下料的先後順序相當關建，食用前一晚須先將調理包完全解凍，下料時，先放排骨、雞腿肉、豬腳等肉類產品，再放花菇、魚皮、蒜頭、栗子、干貝、貴妃鮑等乾料，芋頭最後放入再加入高湯，才能避免芋頭被肉類的味道給壓過。

梁主廚提醒，使用電鍋復熱佛跳牆，外鍋2杯水就能讓食材充分蒸熟入味，既喝得到甘醇香濃的湯頭，又吃得到澎湃配料。還可以另外加白菜、小龍蝦，讓佛跳牆口感再升級，奢華年菜輕鬆上桌。

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