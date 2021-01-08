橘子去年12月營收8億元 全年百億達陣

遊戲營運商橘子（6180）今（8）日公告去年12月合併營收達8億元，月增25%、年減8%。橘子表示，因爲手遊《天堂M》及線上遊戲《天堂REMASTERED》在12月推出改版，加上11月底《新楓之谷》跨界活動效益，推升上月營收轉佳。

橘子去年營收再度站上百億大關，全年累計合併營收達106億元，年增9%，主要因為線上遊戲《新楓之谷》業績反彈向上，《天堂M》也持續穩定貢獻，雙雙推升去年營運表現。據調研機構統計，2017年底上市的《天堂M》，自發行以來人氣不墜，已蟬聯台灣手遊年度營收排行榜冠軍三年，是橘子近年重要的獲利支柱。

回顧12月，《天堂M》推出三週年活動，開放跨服副本地圖與裝備，同時舉辦總獎勵千萬的線上轉蛋與實體活動；《天堂REMASTERED》進行年度大改版，推出全新職業「黃金槍騎」，吸引玩家回流。

展望後市，橘子將於1月14日推出全新IP手遊《龍之谷：新世界》，為寒假旺季暖身，也有多款遊戲將陸續推出行銷活動，衝刺新年商機。此外，橘子去年因應疫情，二度舉辦集團線上活動，分別達成60萬及100萬人次觸及，成效顯著；今年橘子擴大活動規模，將於1月底在三創生活園區，舉行首次融合O2O場景的「橘子線上嘉年華」，要串連線下各種消費及服務，提供玩家超越以往的豐富活動。

橘子預期在今年推出一共5款新手遊，代理部分包括《龍之谷：新世界》，日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的RPG《彈射世界》，以及主打女性市場的日系戀愛手遊；自研部分則有以自家經典IP開發的《便利商店口袋版》，以及原廠IP授權、橘子自行開發的《櫻桃小丸子口袋版》。

橘子董事長劉柏園日前表示，今年將透過行動生活入口beanfun!，結合集團內各事業推出大改版，發展出新的營運模式，集團也會以遊戲、支付、電商和媒體等四大領域作為未來的發展主軸。