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軒郁國際去年12月營收年增16.7% Q4、全年同創高

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

軒郁國際（6703）公布去(2020)年 12 月營收8,935萬元，較去年同期成長16.7%；第四季因進入電商旺季，季營收為3.9億元，季增52.74%，第四季營收創下單季新高；109年全年營收為13.28億元，年增41.24%，寫歷史新猷。

軒郁國際表示， IQUEEN愛女人購物網繼雙11之後，12月因年末送禮購物潮，IQUEEN愛女人購物網推出「雙12奢華大賞」，網路購物單日業績較平日成長。

軒郁國際持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者需求推出適合該族群的功能產品，打造全方位品牌電商，109年營收來自線上的業績佔比接近七成；展望2021，軒郁國際將跨足生技保健營養品領域，持續推出符合市場需求的保健營養品，透過產學合作驗證產品功效，提供國人全新的保健選擇，生技新品類可望持續推升集團成長動能。

營收 電商

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