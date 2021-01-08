和潤去年12月營收創新高 汽、機車市場旺

2020年12月份國內新車、機車市場暢旺，帶動分期付款需求高漲，和泰集團旗下和潤企業（6592）今（8）日公告自結2020年12月合併營收達13.86億元、年增14.89％，第4季合併營收達39.56億元，在新冠疫情的衝擊下，單月與季營收雙雙創下2020年新高。

受惠於國內汽、機車市場暢旺，汽車去年12月新車掛牌數45,505輛，創下去年單月銷售次高，機車更是來到141,579輛年度新高掛牌數，在雙引擎助攻下，再加上大陸轉投資事業-和運國際租賃的營運穩定，推升了和潤12月營收成長。

和潤企業營運範圍包括台灣、中國大陸，提供多元化分期商品與服務，在台灣主要以汽車/機車/商用貨車分期，及醫療設備/營建機具/工具機分期租賃等為主要業務，全台共有20個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。另外，為提升籌資能力，和潤企業分別取得中華徵信所信評(TRC)、標準普爾(S&P)全球評等兩項信用評級：長短期信用評等分別為「twAA-」、「twA-1+」 以及「BBB」、「A-2」，長期評等展望皆為「穩定」。

和潤企業2020年前三季合併稅後淨利達19.69億元，年增11%，累計每股盈餘（EPS）3.63元。新的年度到來，和潤企業業務將拓展更多元化分期商品，進一步持續提升營運動能。