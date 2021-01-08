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長榮去年12月營收245.8億元 年增58.81%再創高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮（2603）12月營收再創高，來到245.8億元，年增率達58.81%；累計全年度的營收2072.82億元，年增率達9%。法人推估，長榮海運11月營收雖然沒有創新高，單月每股稅後純益就達到0.85元，所以法人推估，12月的營收創下史上新高，所以獲利將會比11月更好，推估EPS將突破1元。

長榮海運11月的營收達196.99億元，年增22%、但較10月略減，然而11月獲利公布的自結數寫下亮麗成績，11月稅後純益49.31億元，每股稅後盈餘達0.85元。長榮海運11月因不少貨櫃結關延後到12月，這個效益完全顯現在12月，所以11月營收略低於10月203億元，維持次高水準，延後結關的貨遞延在12月顯現，12月營收再創高，來到245.8億元，年增率達58.81%。

雖然市場很擔心運價回檔，然而8日剛公布最新貨櫃運價，再度讓市場充滿信心，歐洲航線未能得到滿足的運輸需求逐步累積，雖然航商已最大限度的提供船舶及運力，受到疫情影響塞港等一直無法獲得改善，缺櫃無法緩解，受艙位緊張影響，上海出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）每20呎櫃達4452美元，較上漲8.8%。地中海航線，上海出口至地中海基本港市場運價（海運及海運附加費）為每20呎櫃4298美元，較上期微漲0.3%。

市場最關心的北美航線，即使在傳統新年後依然保持旺盛需求，空箱回運不足的壓力依舊，上海港美西、美東航線船舶平均艙位利用率均為滿載，運價居高不下， 1月8日，上海出口至美西、美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為每40呎櫃4019美元、每40呎櫃4750美元，較上期分別持平和微升0.4%。

營收 長榮海運

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