新冠快篩挹注 泰博全年營收年增42.3%

泰博（4736）公告去(2020)年12月營收5.65億元、年增23.89%，累積全年營收58.95億元、年增42.3%，創新高紀錄；瑞基海洋12月營收1.04億、年增130.55%，累積全年營收8.57億元、134.29%。新冠快篩相關產品銷售旺盛，帶動整體營收再創高。

泰博去年12月營收5.65億元，月增46.88%，創單月歷史第三高紀錄，累積全年營收58.95億元、年增42.3%，創歷史新高。泰博本業為額/耳溫槍產品，去年因疫情爆發大賣，泰博前三季營運創高，毛利率衝上52.33%，稅後純益12.39億元，年成長198%，每股稅後純益(EPS)14.07元。以各產品毛利率來看，額溫槍約45-55%，血壓計25-30%，血糖等量測約50%。

新冠肺炎抗原快篩試劑訂單目前也開始放量出貨，後續隨著投標進度可望再放量成長。看好新冠抗原快篩試劑12月、今年1月出貨逐月放量，去年全年營收成長可望逾4成，每股稅後純益(EPS)估逾17元。展望2021年，由於新冠疫苗開打有助邊境解封，檢測試劑需求不減反增，泰博也將積極爭取訂單，主力血糖、血壓產品業可望穩增長，營運可望持續向上。

瑞基指出，由於歐洲方面12月逢耶誕假期，1月各代理商接續假前市場反應，積極拓展中。英國雖正式脫歐，但瑞基產品已通過當地測試，規格符合當地法規需求，不影響未來銷售。

至於亞太地區方面，12月新增日本與馬來西亞市場。日本代理商於11月下訂POCKIT Central儀器與試劑，12月已出貨，並完成教育訓練，目前進入當地測試階段。馬來西亞郵輪商訂購新冠試劑與儀器，測試於郵輪之應用。印尼市場需求強勁，試劑儀器持續出貨；台灣方面，得標三總松山分院標案，出貨65組試劑。台灣經銷商與直客皆持續訂購試劑產品；中南美非方面，巴拿馬代理商持續訂購新冠儀器與試劑。阿根廷已收到儀器，1月安排教育訓練，正式進行當地測試。墨西哥亦持續訂購新冠相關儀器與試劑。

瑞基積極擴產，規劃之百萬月產能自動化產線已完成試車，預估本(1)月正式投產。展望未來，瑞基在人病市場將以新冠疾病為核心，發展呼吸道相關疾病試劑，並於今年盡快加入其他呼吸道疾病的診斷試劑，同時與動物市場雙軌並進，深化全球佈局。