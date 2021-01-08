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陸三大電信巨擘被逐出紐交所 專家指最終受益者是它

太景去年營收逐季成長 Q4大陸銷售量達5.4倍

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

太景*-KY（4157）今(8)日公告去(2020)年12月營收為377.5萬元，年增205.2％；第4季營收851.5萬，年增16.5％；109年度營收合計2342.2萬元，年增12.6％，整體營收表現逐季成長。

展望今(2021)年，董事長暨執行長黃國龍日前法說會上表示，太景今年動能齊發、研發成績滿滿，接下來的營運重點，除太捷信靜脈輸液的大陸藥證，以及C肝新藥伏拉瑞韋三期臨床總結報告外，更將全力拚戰TG-1000的中國大陸授權及歐美授權。

太景表示，抗生素奈諾沙星於中國的銷售量已開始顯現去年初進入醫保後，因降價帶來的以量換價趨勢，全年度銷售量達去年的3.2倍；光是第4季的銷售量達到去年同期的5.4倍。

以喹諾酮抗生素的市場規模及競品市場來看，並隨著兩岸銷售穩定增加，奈諾沙星未來的市場版圖尚有極大擴展空間，預期看好2021年營運。

太景進一步指出，從單一市場分析，奈諾沙星今年元月進入大陸醫保目錄後，前3季銷售量皆為去年同期的2～3倍，第4季遽增至5.4倍，創下上市以來的銷量新高，全年度銷售量總計為去年的3.2倍。至於台灣的銷售也顯著成長，全年度銷售成長率約三成。

奈諾沙星除了兩岸市場，太景目前已授權海外34個國家，包含去年熱騰騰剛完成授權的加拿大、紐西蘭、澳洲、韓國，各個市場的合作夥伴皆積極進行藥品申請上市的相關程序，待取得當地藥證後，正式開拓銷售市場。

此外，在藥物開發方面，受到法人密切關注的流感新藥TG-1000已進入中國大陸二期臨床，並同時完成中美雙報。海外授權亦逐步按計畫向前推進。

TG-1000海外授權部分，太景今年以來已與數十家海外藥廠接觸及洽談，光是中國大陸部分即有超過30家百大藥企表達高度合作意願，其中包含多家前十大藥企。

太景抗生素太捷信除了靜脈輸液已取得台灣上市取可證，接續將申請健保給付外，俄羅斯合作夥伴R-Pharm也於去年12月14日正式遞交靜脈輸液劑型的上市許可申請(NDA)。

太景

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