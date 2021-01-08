在家圍爐商機 復興空廚推高CP值年菜 一指下單整桌宅配

農曆新年倒數計時，適逢防疫促使年菜訂購商機大爆發，中保科集團搶攻市場大餅，旗下復興空廚推出高CP值年菜，祭出單組預購價二千元有找，並主打上中保網路購物商城下單買年菜，一指下單宅配到府，銷售目標一萬八千套。除了線上刷卡外，新增ATM轉帳和超商附款選項，支付方式更多元。

今年春節再度遭國際疫情擾亂，復興空廚看準在家圍爐成為首選，由於一般民眾不想手忙腳亂準備年夜飯，又想吃到澎湃團圓飯，順勢推出口碑熱銷年菜。中保科指出，今年推出的年菜，透過中保網路商城，一秒就能採購整桌年菜，且家用電鍋就能復熱，將主廚料理直接端上桌。

復興空廚表示，「2021食全十美團元年菜」推出佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購祭出69折早鳥價CP值爆表，兩組一次包回家還有機會抽中iPhone12 Pro Max。

復興空廚指出，圍爐首選年菜為「澎湃大千佛跳牆」，是復興空廚熱賣１０年的經典料理，熱銷15萬套。師傅以洋蔥、紅蘿蔔、西芹等新鮮蔬菜，與豬大骨、老母雞熬煮三小時，再匯聚大12種豐富食材，分別經炸、滷、泡、蒸等多道工法烹調，豬腳更是先炸過再以醬汁滷製，最後將料與湯一起再蒸一小時，耗時費工完成這道年節的必備佳餚。

中保科表示，空廚年菜的強項和特色，就是復熱方式簡單，使用電鍋就能熱透佛跳牆，主廚並揭密「下料順序」是美味關鍵；復興空廚中餐主廚梁國德表示，「佛跳牆」復熱食用前一晚須先將調理包完全解凍，下料時，先放排骨、雞腿肉、豬腳等肉類產品，再放花菇、魚皮、蒜頭、栗子、干貝、貴妃鮑等乾料，芋頭最後放入再加入高湯，才能避免芋頭被肉類的味道給壓過。