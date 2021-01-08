走出疫情陰霾 六角今年展店動能20%起跳

六角（2732）公告2020年全年合併營收40.97億元，年減17.31%，公司表示，主要受到新冠疫情影響，不過，去年下半年的年減幅已大幅縮減為9.08％，顯示全球雖仍籠罩在疫情下，但庶民經濟是剛性需求，民生消費力道已見回溫跡象。展望今年，六角將加強進行留強汰弱動作，並持續尋求各地的合作夥伴，預計今年門店數成長將是20%起跳。

在各國進行鎖國政策，衝擊全球觀光產業下，六角去年在品牌力的支撐下，營收雖較前一年衰退，但仍有歷史次高表現，尤其旗下「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，分散單一市場營運風險，因此隨著全球經濟活動逐步開展，營運表現自第2季已見觸底反彈趨勢並逐步回升，下半年合併營收相較去年同期僅減少9.08％，遠優於上半年的表現。

六角表示，在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里，疫情過後歷經產業秩序重整，反推升市場版圖擴大，目前已達成逾1800家門店規模，挹注穩定營運活水；加上台灣防疫有成，王座國際旗下品牌順勢調整策略，主攻家庭市場有成，得彌補其他市場因觀光產業遭受嚴重衝擊的影響。

展望2021年，六角表示，雖新冠疫情恐再起，但隨著疫苗問世將緩解疫情對全球的經濟衝擊，預期公司可望重回成長軌道，旗下「Chatime日出茶太」在進入疫情下半場的2020年年底，光12月單月新增門店就達17家，展店動能再啟，預計2021門店全年淨成長至少兩成。