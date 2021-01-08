快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

走出疫情陰霾 六角今年展店動能20%起跳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）公告2020年全年合併營收40.97億元，年減17.31%，公司表示，主要受到新冠疫情影響，不過，去年下半年的年減幅已大幅縮減為9.08％，顯示全球雖仍籠罩在疫情下，但庶民經濟是剛性需求，民生消費力道已見回溫跡象。展望今年，六角將加強進行留強汰弱動作，並持續尋求各地的合作夥伴，預計今年門店數成長將是20%起跳。

在各國進行鎖國政策，衝擊全球觀光產業下，六角去年在品牌力的支撐下，營收雖較前一年衰退，但仍有歷史次高表現，尤其旗下「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，分散單一市場營運風險，因此隨著全球經濟活動逐步開展，營運表現自第2季已見觸底反彈趨勢並逐步回升，下半年合併營收相較去年同期僅減少9.08％，遠優於上半年的表現。

六角表示，在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里，疫情過後歷經產業秩序重整，反推升市場版圖擴大，目前已達成逾1800家門店規模，挹注穩定營運活水；加上台灣防疫有成，王座國際旗下品牌順勢調整策略，主攻家庭市場有成，得彌補其他市場因觀光產業遭受嚴重衝擊的影響。

展望2021年，六角表示，雖新冠疫情恐再起，但隨著疫苗問世將緩解疫情對全球的經濟衝擊，預期公司可望重回成長軌道，旗下「Chatime日出茶太」在進入疫情下半場的2020年年底，光12月單月新增門店就達17家，展店動能再啟，預計2021門店全年淨成長至少兩成。

疫情 營收 觀光

延伸閱讀

健鼎去年營收555.48億元 創歷史新高

友達去年12月合併營收289億 年增39.3%

群創去年12月合併營收270億元 年增22.4%

群創光電 (3481) 12月自結合併營收 較前年同期增22.4%

相關新聞

台塑集團年終獎金出爐！每人可領3.66個月本薪

台塑集團（1301）2020年年終獎金初步結果出爐，每名員工可領到3.66個月本薪的年終獎金，雖然創下近8年新低，但略優...

統一超擬併購foodomo 進軍外送市場

看準美食外送市場商機，統一超（2912）今（8）日宣布，將與台灣本土外送平台foodomo專聯科技公司合作，進軍外送市場...

車主控TOYOTA RAV4漏水 和泰：未構成召回條件

多名車主今天在台灣消費者保會協會陪同下，指控第5代TOYOTARAV4有車頂漏水等問題，流進車內恐影響各項主被動電子安全...

餐餐吃泡麵打滾出300億身價 亞德客老董如何做到的？

亞德客躍升台股第七家、也是30年來傳產股首家千金股，如今亞德客董事長王世忠身價逾300億元，但他曾窮到只吃泡麵過生活。

不畏疫情寒流 富邦大無疆建案炒熱高雄房市買氣

因土地價格墊高，營建成本不斷攀升，高雄不少大型建案在銷售後期，均「封盤」惜售重整腳步，不過包括京城等建設依舊挺進，在春節...

紐約時代廣場跨年倒數連續11年都它做 如何分秒不差完成任務？

「5、4、3、2、1！」2020年最後一天，紐約時代廣場的數位看板顯示著數字倒數，最具指標性的水晶球一如過往，伴隨著煙火和紙片在跨年時刻緩緩下降。因疫情，跨年晚會百年來首度不開放民眾參與，改由線上直播，幕後團隊得比過去更注意每個環節，才能使螢幕前的全球觀眾同步倒數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。