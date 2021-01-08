達亞公開徵求合作夥伴 盼共建醫材產業聚落

生技股達亞（6762）公開徵求合作夥伴。達亞表示，為因應未來成長，徵選台灣合作夥伴，希望能共建醫材產業聚落。包括金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商等，主要皆是和公司目前的產品有互補性的廠商，也希望能擴大供應商。

達亞擅長高難度醫材塑膠零組件的模具製造與射出成型，並從產品開發初期階段就開始與客戶協同研究，擁有超過超過80家的美國客戶，其中還包括全球市值排名前十大的醫療巨擘，如美敦力、嬌生、亞培等。

達亞表示，由於醫材零組件的要求規格較高，而且產品開發初期常常是小量多樣，能配合的供應商不多，且常常需要採購進口元件，因此希望能培養台灣在地供應鏈，一起坐大市場規模。

此次想要徵求的合作夥伴包括自動化設備廠、CNC銑床加工廠、EDM/WEDM加工廠、金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商、特殊材質金屬加工廠。達亞表示，希望能藉由更多的合作夥伴一同提昇品質及技術質量，走出差異化。

達亞表示，醫療器材的種類非常多樣，雖然產品的開發時程長、程序繁瑣，量產前更需要通過生產製程認證。但是一旦產品通過認證之後，由於醫療器材的產品生命週期較長，因此認證後的產品將可帶來長期且穩定的收入。

達亞目前製造的醫療器材零組件主要應用於胸腹腔微創手術器材、血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統、心臟及心血管手術器材、婦科及泌尿科手術器材、數位手術系統平台（包含手術機器人）及其他多種新創醫療器材。

以臨床實際應用來看，隨著高齡人口不斷攀升、人口正成長、慢性病盛行率高等因素所衍生的醫療與照護市場規模需求、慢性病防治、精準手術醫療及隨身智能輔助科技的發展，將驅動全球醫療器材市場需求持續成長。