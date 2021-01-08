快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

達亞公開徵求合作夥伴 盼共建醫材產業聚落

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技股達亞（6762）公開徵求合作夥伴。達亞表示，為因應未來成長，徵選台灣合作夥伴，希望能共建醫材產業聚落。包括金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商等，主要皆是和公司目前的產品有互補性的廠商，也希望能擴大供應商。

達亞擅長高難度醫材塑膠零組件的模具製造與射出成型，並從產品開發初期階段就開始與客戶協同研究，擁有超過超過80家的美國客戶，其中還包括全球市值排名前十大的醫療巨擘，如美敦力、嬌生、亞培等。

達亞表示，由於醫材零組件的要求規格較高，而且產品開發初期常常是小量多樣，能配合的供應商不多，且常常需要採購進口元件，因此希望能培養台灣在地供應鏈，一起坐大市場規模。

此次想要徵求的合作夥伴包括自動化設備廠、CNC銑床加工廠、EDM/WEDM加工廠、金屬管材製造廠、醫療級塑料代理商、醫療矽膠產品供應商、特殊材質金屬加工廠。達亞表示，希望能藉由更多的合作夥伴一同提昇品質及技術質量，走出差異化。

達亞表示，醫療器材的種類非常多樣，雖然產品的開發時程長、程序繁瑣，量產前更需要通過生產製程認證。但是一旦產品通過認證之後，由於醫療器材的產品生命週期較長，因此認證後的產品將可帶來長期且穩定的收入。

達亞目前製造的醫療器材零組件主要應用於胸腹腔微創手術器材、血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統、心臟及心血管手術器材、婦科及泌尿科手術器材、數位手術系統平台（包含手術機器人）及其他多種新創醫療器材。

以臨床實際應用來看，隨著高齡人口不斷攀升、人口正成長、慢性病盛行率高等因素所衍生的醫療與照護市場規模需求、慢性病防治、精準手術醫療及隨身智能輔助科技的發展，將驅動全球醫療器材市場需求持續成長。

微創手術 醫療器材 醫材

延伸閱讀

關島人道包機將來台 中國醫藥大學附醫收治病患

男長年鼻水直流 就醫意外揪出罕見翼管神經瘤

名醫與疾病的對話／身歷其境才真的體會病人苦痛…當泌尿科名醫成了攝護腺癌患

MLB／韌帶置換手術鼻祖 Tommy John坦承確診

相關新聞

台塑集團年終獎金出爐！每人可領3.66個月本薪

台塑集團（1301）2020年年終獎金初步結果出爐，每名員工可領到3.66個月本薪的年終獎金，雖然創下近8年新低，但略優...

統一超擬併購foodomo 進軍外送市場

看準美食外送市場商機，統一超（2912）今（8）日宣布，將與台灣本土外送平台foodomo專聯科技公司合作，進軍外送市場...

車主控TOYOTA RAV4漏水 和泰：未構成召回條件

多名車主今天在台灣消費者保會協會陪同下，指控第5代TOYOTARAV4有車頂漏水等問題，流進車內恐影響各項主被動電子安全...

餐餐吃泡麵打滾出300億身價 亞德客老董如何做到的？

亞德客躍升台股第七家、也是30年來傳產股首家千金股，如今亞德客董事長王世忠身價逾300億元，但他曾窮到只吃泡麵過生活。

不畏疫情寒流 富邦大無疆建案炒熱高雄房市買氣

因土地價格墊高，營建成本不斷攀升，高雄不少大型建案在銷售後期，均「封盤」惜售重整腳步，不過包括京城等建設依舊挺進，在春節...

紐約時代廣場跨年倒數連續11年都它做 如何分秒不差完成任務？

「5、4、3、2、1！」2020年最後一天，紐約時代廣場的數位看板顯示著數字倒數，最具指標性的水晶球一如過往，伴隨著煙火和紙片在跨年時刻緩緩下降。因疫情，跨年晚會百年來首度不開放民眾參與，改由線上直播，幕後團隊得比過去更注意每個環節，才能使螢幕前的全球觀眾同步倒數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。