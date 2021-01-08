台塑集團年終獎金出爐！每人可領3.66個月本薪

台塑集團（1301）2020年年終獎金初步結果出爐，每名員工可領到3.66個月本薪的年終獎金，雖然創下近8年新低，但略優於原先預期3.5個月，羡煞不少上班族。

「台塑四寶」今（8）日公布去年第4季自結財報，營運拉尾盤，合計台塑四寶去年平均每股稅前獲利為2.7元，優於預期，依照公式計算，台塑集團員工的年終獎金為3.66個月本薪。台塑集團去年是配發4.94個月+2萬元紅包。

台塑集團總管理處總經理林善志今天下午與台塑四寶工會代表溝通，按照往例，工會仍期待年底小確幸，爭取能加發紅包，預計之後會由台塑集團總裁王文淵正式決定拍板。

台塑集團的年終獎金計算基準 ，是按照為台塑四寶税前平均每股獲利4.1元核發4.5個月本薪為基準，每股獲利每增減1元，就加發或減發年終獎金0.6個月本薪，年終獎金上限為7個月本薪，下限為3個月本薪。