統一超進軍外送市場 將併購foodomo

看準美食外送市場商機，統一超（2912）將與台灣本土外送平台foodomo（專聯科技）合作，進軍外送市場。統一超並計畫先收購foodomo近3成股權，待公平會許可後，再進一步取得foodomo全數股權，使其成為100%子公司。希望在foodomo原有的良好基礎上，逐步注入集團資源強化外送服務的差異性。

統一超表示，擬分階段與foodomo開展相關合作事宜。第一階段，統一超將先收購foodomo約29%少數股權，成為foodomo策略性投資人，並推動雙方於技術及業務平台方面的合作。第二階段計畫於取得公平交易委員會結合許可後，進一步收購foodomo剩餘約71%股份，使foodomo成為統一超百分之百持股的子公司，並做為未來發展外送平台業務的主要關係企業。

統一超表示，疫情的影響及人口老化趨勢，加速改變民眾生活型態，也帶動外送服務需求成長。為了貼近消費者需求，希望強化外送功能，不僅看準foodomo美食外送品牌團隊的在地化，也希望藉由其五年來深耕台灣外送市場的經驗，為企業戶提供更貼心的服務。

統一超及轉投資事業包含餐飲、美妝等多樣化的民生消費品牌，與消費者日常生活密不可分，再加上foodomo既有餐廳店家，兩者的合作將有助於拓展外送市場。

在競爭激烈的美食外送平台裡，foodomo除提供「外送」、「外帶」及「跑腿代買」等基本服務外，更有「揪團訂餐」功能。去年在疫情減緩後，更開發「預約內用」等功能，並持續優化APP操作介面，以消費者角度出發，讓消費者更輕鬆取得想吃的餐點。