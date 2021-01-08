不畏疫情寒流 富邦大無疆建案炒熱高雄房市買氣

因土地價格墊高，營建成本不斷攀升，高雄不少大型建案在銷售後期，均「封盤」惜售重整腳步，不過包括京城等建設依舊挺進，在春節換屋旺季依然衝刺，其中富邦建設揮軍南台灣首案「富邦大無疆」祭出買1坪送1萬紅利方案，興富發「愛情河左岸」周末假日辦微醺派對吸引青年首購族，大衝買氣

「富邦大無疆」位在鳳西國小學區，超低建蔽率、坐擁3千坪中庭花園及5千坪和德公園景觀，去年底亦曾封盤1個月，但隨著工程竣工，訂1月9日正式公開新成屋，同時攜手momo購物，推出3000萬紅利金•回饋計畫，首波預約購屋的50名買主，買1坪送即送1萬元富邦momo紅利金。以66坪最大房換算，買屋就有66萬紅利金可在momo購買家具、家電等實用「入厝」新品。

上揚國際建築團隊四處總經理施棟瀝分析指出，鳳山區大樓住宅每年成交大約2000戶，目前只剩下400戶不到的成屋，因此鳳山的成屋可說是奇貨可居，稀缺狀況至少會維持到2025年。像4年前開始預售的「富邦大無疆」，當時每坪開價僅21到23萬，現已到28萬到34萬間，也因為鳳山屬高雄房市熱區，讓許多建商敢放手一搏。

興富發建設選在高雄愛河首排推出的輕豪宅「愛情河左岸」，仿照德國、法國河岸宅，標榜將浪漫悠閒帶入生活環境，這批建案訴求青年首購或退休族都能輕鬆入住，自備款39萬起就能訂屋。專案經理張建彪表示， 「愛情河左岸」握住愛河畔僅存的最後一塊素地，相較於大坪數高總價建案，因入手門檻低，造就銷售熱潮。